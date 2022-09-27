Бастіон покарання росії

Дорогі колеги нагадали про мій підступний план відсвяткувати остаточну кончину "Північного потоку – 2" у курортному містечку Рьонне на острові Борнхольм. У багаторічній дозвільній битві цей бастіон тримався до останнього, що дало нам час довести до результату роботу над американськими санкціями.

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Святкування передбачалося за участі усіх причетних. Не Щекавиця, звичайно, але ще питання, хто більшу ватагу назбирає.

Самоліквідація усім на зло

Я не вірю у бойових дельфінів з одеською пропискою, які обітнули Європу, щоб наблизити фінал кремлівської труби. Або з якоюсь іншою пропискою. Я більше вірю у "я зараз накладу на себе руки, і ви усі пошкодуєте".

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Це не фінал, ще буде. За бажання росіяни проблему пофіксять. Але вже навіть німці розуміють, що незамінність "Газпрому" сильно перебільшена. Як і користь від співпраці з росією. І що замінювати її може бути не настільки боляче, як їм колись здавалося.

А на Борнхольмі чудові краєвиди. Кращі лише на тому місці, де лежить затоплена "Москва".

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