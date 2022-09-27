З чого усе почалося та чому Щекавиця тепер настільки популярна – читайте далі. 24 канал зібрав для вас усе, що відомо про цей вірусний жарт.

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Усе почалося з чату в телеграму та одного твіту

Увечері того ж дня, коли кремлівський диктатор вирішив розкинутися ядерними погрозами, у твітері з'явилося повідомлення про те, що у Києві є чат на випадок ядерного удару – учасники чату у разі таких подій планують зібратися на оргію. І при чому не будь-де, а на горі Щекавиця.



Ось з чого все почалося / Скриншот

Цей твіт одразу ж став популярним, а чимало користувачів намагалися знайти той чат. І знайшли. Та зараз мова не про це.

Тема інтимних планів на випадок фактично катастрофічної події, дуже сподобалася українцям, тому жарти про Щекавицю і про те, що там планують влаштувати просто заполонили мережу. Крім того, до нового тренду долучаються і відомі компанії.



У кожного своє бачення ситуації / Скриншот



А що там інші оператори? / Скриншот



Лиш би касири теж не втекли на Щекавицю / Скриншот



Уже варто питати, як саме проходитиме авторизація? / Скриншот

Багато користувачів мережі уже почали жартувати про саму гору і те дійство, яке там планують.



А Сальвадор Далі щось знав / Скриншот



Босх теж щось знав / Скриншот



Я прийшов – тебе нема, підманула, підвела / Фото Олександра Грехова





Не те що ми б дуже засмутилися… / Скриншот



Щось замало людей / Скриншот

У хід пішла навіть екранізація роману Патріка Зюскінда "Парфумер: історія одного вбивці". Найцікавіше, що шукаючи жарти у мережі, ми знайшли меми, які ідеально доповнюють одне одного.



Парфумер уже не той / Скриншот



Але щось пішло не так / Фото з соцмереж

Українці не перестають дивувати. Іноді може здатися, що ми живемо за принципом Лесі Українки: "Щоб не плакать, я сміялась". І це добре. Це те, що допомагає нам менше стресувати і не боятися того, що, на жаль, залежить не від нас.



Але сподіваємося, що цей день ніколи не настане / Фото з соцмереж

Гарного дня! Слава Україні