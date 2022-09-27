З чого усе почалося та чому Щекавиця тепер настільки популярна – читайте далі. 24 канал зібрав для вас усе, що відомо про цей вірусний жарт.
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Усе почалося з чату в телеграму та одного твіту
Увечері того ж дня, коли кремлівський диктатор вирішив розкинутися ядерними погрозами, у твітері з'явилося повідомлення про те, що у Києві є чат на випадок ядерного удару – учасники чату у разі таких подій планують зібратися на оргію. І при чому не будь-де, а на горі Щекавиця.
Ось з чого все почалося / Скриншот
Цей твіт одразу ж став популярним, а чимало користувачів намагалися знайти той чат. І знайшли. Та зараз мова не про це.
Тема інтимних планів на випадок фактично катастрофічної події, дуже сподобалася українцям, тому жарти про Щекавицю і про те, що там планують влаштувати просто заполонили мережу. Крім того, до нового тренду долучаються і відомі компанії.
У кожного своє бачення ситуації / Скриншот
А що там інші оператори? / Скриншот
Лиш би касири теж не втекли на Щекавицю / Скриншот
Уже варто питати, як саме проходитиме авторизація? / Скриншот
Багато користувачів мережі уже почали жартувати про саму гору і те дійство, яке там планують.
А Сальвадор Далі щось знав / Скриншот
Босх теж щось знав / Скриншот
Я прийшов – тебе нема, підманула, підвела / Фото Олександра Грехова
Не те що ми б дуже засмутилися… / Скриншот
Щось замало людей / Скриншот
У хід пішла навіть екранізація роману Патріка Зюскінда "Парфумер: історія одного вбивці". Найцікавіше, що шукаючи жарти у мережі, ми знайшли меми, які ідеально доповнюють одне одного.
Парфумер уже не той / Скриншот
Але щось пішло не так / Фото з соцмереж
Українці не перестають дивувати. Іноді може здатися, що ми живемо за принципом Лесі Українки: "Щоб не плакать, я сміялась". І це добре. Це те, що допомагає нам менше стресувати і не боятися того, що, на жаль, залежить не від нас.
Але сподіваємося, що цей день ніколи не настане / Фото з соцмереж
Гарного дня! Слава Україні