С чего все началось и почему Щекавица теперь так популярна – читайте дальше. 24 канал собрал для вас все, что известно об этой вирусной шутке.

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Все началось с чата в телеграме и одного твита

Вечером того же дня, когда кремлевский диктатор решил расбрасываться ядерными угрозами, в твиттере появилось сообщение о том, что в Киеве есть чат на случай ядерного удара – участники чата в случае таких событий планируют собраться на оргию. И при чем не где угодно, а на горе Щекавица.



Вот с чего все началось / Скриншот

Этот твит сразу стал популярным, а многие пользователи пытались найти этот чат. И нашли. Но сейчас речь не об этом.

Тема интимных планов на случай фактически катастрофического события очень понравилась украинцам, поэтому шутки о Щекавице и о том, что там планируют устроить просто заполонили сеть. Кроме того, к новому тренду приобщаются и известные компании.



У каждого свое видение ситуации / Скриншот



А что там другие операторы? / Скриншот



Лишь бы кассиры тоже не сбежали на Щекавицу / Скриншот



Уже стоит спрашивать, как будет проходить авторизация? / Скриншот

Многие пользователи сети уже начали шутить о самой горе и том действе, которое там планируют.



А Сальвадор Дали что-то знал / Скриншот



Босх тоже что-то знал / Скриншот



Я прийшов – тебе нема, підманула, підвела / Фото Александра Грехова



Не то что бы мы очень расстроились… / Скриншот



Что-то мало людей / Скриншот

В ход пошла даже экранизация романа Патрика Зюскинда "Парфюмер: история одного убийцы". Самое интересное, что в поисках шуток в сети мы нашли мемы, которые идеально дополняют друг друга.



Парфюмер уже не тот / Скриншот



Но что-то пошло не так / Фото из соцсетей

Украинцы не перестают удивлять. Иногда может показаться, что мы живем по принципу Леси Украинки: "Чтобы не плакать, я смеялась". И это хорошо. Это то, что помогает нам меньше стрессовать и не бояться того, что, к сожалению, зависит не от нас.



Но надеемся, что этот день никогда не наступит / Фото из соцсетей

Хорошего дня! Слава Украине