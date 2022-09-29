Кто выйдет из тюрьмы народов

Для того чтобы минимизировать количество жертв в бессмысленной войне, которую имперская россия начала против Украины, демократические страны должны ускорить этот процесс распада.

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Вооруженные Силы Украины при поддержке цивилизованного мира финансами и оружием приближают бесславный конец путинских войск в Украине. Однако уже сейчас стоит планировать, каким будет мир после завершения военных действий и как выстраивать отношения с населяющими россию освобожденными народами.

Теперь в россии доминирующим нарративом является то, что "коварный Запад" начал войну против всех "россиян", в которых записали все колониальные народы. И только москва может их защитить. Однако это не так. Цивилизованный мир имеет претензии непосредственно к "раковой опухоли", размеры которой не больше московской области. К туве, дагестану, татарстану и другим порабощенным россией странам претензиям нет. Более того, с ними готовы строить отношения после падения империи.

Республики рф, в которых добываются железные и другие руды / Инфографика предоставлена автором

Чужие богатства

Защита москвы – это тоже ложь. На протяжении веков метрополия грабила колонии, богатые природными ресурсами, оставляя их жить в нищете. Обретение же суверенитета обеспечит порабощенным народам стабильную экономическую базу для дальнейшего развития. Это можно продемонстрировать наглядно. Все стратегические запасы природных ресурсов расположены на периферии империи.

Запасы энергоносителей – это якутия (саха), алтай, тува, татарстан, калмыкия, коми. Такая же картина – с залежями железных руд. Не говоря уже о лесных и других аграрных ресурсах. Да что там – наполнение алмазного фонда россии обеспечивает бедная якутия, которая по качеству жизни населения занимает 71 место в рейтинге регионов россии.

Места сосредоточения залежей нефти и газа на территории рф / Инфографика предоставлена автором

Региональным элитам россии необходимо подавать четкие сигналы, что без доминирующей роли москвы благосостояние их стран имеет потенциал для бурного роста и что цивилизованный мир готов оказать им поддержку в становлении национальных суверенных государств.

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Территория, которую сейчас занимает российская империя, безусловно, должна быть демилитаризована. Кроме этого, природные ресурсы образовавшихся государств должны быть взяты под контроль мирового сообщества на ближайшие 20 лет, чтобы у новых элит не возникло соблазна воспользоваться средствами, полученными от их продажи в военных целях для изменения возникших границ национальных государств. Или для личного обогащения.

В качестве примера такой программы можно взять проект ООН "Нефть в обмен на продовольствие", позволявший Ираку продавать нефть на мировом рынке в обмен на продовольствие, медикаменты и другие необходимые для экономики ресурсы, но не позволявший ему восстановить свои вооруженные силы.

Вместо отказа от гонки вооружений новые страны должны получить гарантии безопасности и территориальной целостности от крупных игроков международной политики – США, ЕС и Великобритании, а также международных образований типа ООН или НАТО.

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Регионы россии с крупнейшими залежями угля / Инфографика предоставлена автором

Время наступило

Более того, ситуация, когда сырьевые ресурсы не монополизированы метрополией, а распределены между несколькими республиками, очень выгодна цивилизованному миру и Европе в частности. Тогда за дело берутся конкуренция и другие экономические факторы, и монополист не может шантажировать весь Европейский Союз ценами на энергоносители и другое сырье.

Многие российские колонии имеют "правительства в изгнании". Они уже сейчас могут исходить из меморандума о готовности после обретения независимости быть надежными партнерами на международной арене. Более того – с заявлениями, что готовы подписать меморандум о поставке ресурсов на коммерческих условиях под гарантии безопасности своих национальных республик.

И начинать этот проект нужно уже сейчас. Тегеранская встреча, определившая мировое устройство на следующие полвека, состоялась за два года до окончания Второй мировой войны. Сегодня пора снова решать судьбу мира.

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