Об этом Главнокомандующий рассказал в интервью. Валерий Залужный запустил не только подготовку войска, но изучал врага.

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Как Украина готовилась к полномасштабной войне

Генерал Валерий Залужный отметил, что запах войны до 24 февраля буквально витал в воздухе, поэтому приходилось готовиться. Украинские военачальники передислоцировали и замаскировали военную технику, вывели войска и вооружение с баз, перемещая их по стране. Это касалось самолетов, танков, бронетехники и зенитных батарей. Сохранение последних было критически важным для Украины, поскольку это позволяло уберечь контроль над небом.

Но всю эту подготовку Валерий Залужный держал в секрете и была для этого простая причина – эффект неожиданности для оккупантов.

Я боялся, что мы потеряем элемент неожиданности, – говорит он. — Нам было необходимо, чтобы противник думал, что все мы дислоцированы на своих обычных базах, курим травку, смотрим телевизор и постимся в фейсбуке,

– подчеркнул Залужный.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ также изучал стратегию врага – в частности, хорошо знает так называемую "доктрину герасимова" и в целом все, что когда-либо писал о ведении войны начальник российского генштаба валерий герасимов.

В разговоре с американскими журналистами генерал дал понять, что ожидал от российской армии большего в войне против Украины.