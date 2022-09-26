После победы нужно будет готовиться к следующей войне. Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины сказал в интервью TIME.
Кстати Журнал Time посвятил обложку и статью Валерию Залужному
Исходя из того, что я напрямую знаю о россиянах, наша победа не будет финалом. Наша победа будет возможностью выдохнуть и подготовиться к следующей войне,
– сказал Залужный.
США спрашивали Залужного об эвакуации
В начале широкомасштабного вторжения председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спрашивал Залужного, "планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место". Главнокомандующий четко ответил, что убегать никуда не собирается.
"Я сказал ему: "Я вас не понимаю". Для меня война началась в 2014 году... Я не убежал тогда и я не собираюсь бежать сейчас", – подчеркнул Залужный.
Главнокомандующий понимал, что война неизбежна. Он подчеркнул, что Украина готовилась. Однако не хотели, чтобы об этом узнали россияне.
Запах войны невозможно спутать. И он уже был в воздухе,
– отметил Залужный.
Он добавил, что надо было, чтобы враг думал, будто военные размещаются на своих обычных базах.
2 главные цели после 24 февраля
После начала широкомасштабного вторжения россии у Залужного было две главные стратегические цели:
- По его словам, не могли допустить, чтобы пал Киев.
- На всех других направлениях пришлось пролить кровь оккупантов, даже если в определенных местах это требовало потери территорий.
ВСУ "хотели позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу".
Главнокомандующий объяснил, что россияне просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали наиболее устраивавший ВСУ сценарий.
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