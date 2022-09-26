Після перемоги потрібно буде готуватись до наступної війни. Про це головнокомандувач Збройних Сил України сказав в інтерв'ю TIME.

До речі Журнал Time присвятив обкладинку й статтю Валерію Залужному

Виходячи з того, що я безпосередньо знаю про росіян, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватись до наступної війни,

– сказав Залужний.

США запитували Залужного про евакуацію

На початку широкомасштабного вторгнення голова об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, запитував Залужного, "чи планує він евакуюватись до більш безпечного місця". Головнокомандувач чітко відповів, що тікати нікуди не збирається.

"Я сказав йому: "Я вас не розумію". Для мене війна розпочалася у 2014 році... Я не втік тоді і я не збираюсь тікати зараз", – наголосив Залужний.

Зверніть увагу! Видання Time присвятило обкладинку та статтю Залужному. Новий випуск журналу матиме назву "Генерал: Валерій Залужний і український шлях війни". Стаття називатиметься "Всередині українського контрудару, який змінив хід війни". Знав, що війна неминуча

Головнокомандувач розумів, що війна неминуча. Він наголосив, що Україна готувалась. Однак не хотіли, аби про це дізнались росіяни.

Запах війни неможливо сплутати. І він уже був у повітрі,

– зазначив Залужний.

Він додав, треба було, щоб ворог думав, ніби військові розміщуються на своїх звичайних базах.

2 головні цілі після 24 лютого

Після початку широкомасштабного вторгнення росії Залужний мав 2 головні стратегічні цілі:

За його словами, не могли допустити, аби впав Київ. На всіх інших напрямках довелося пролити кров окупантів, навіть якщо у певних місцях це вимагало втрати територій.

ЗСУ "хотіли дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу".

Головнокомандувач пояснив, що росіяни просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував ЗСУ.

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