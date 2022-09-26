Новий випуск журналу вийде в продаж 10 жовтня і матиме назву "Генерал: Валерій Залужний і український шлях війни". Випуск міститиме статтю про Залужного під назвою "Всередині українського контрудару, який змінив хід війни".

До теми Знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – добровільно чи за мобілізацією, – Залужний

У статті йдеться, що Валерій Залужний – один із багатьох українців, який відповідає за мужність і прогрес української армії. Він став другим "обличчям війни" після президента Володимира Зеленського і може зіграти визначну роль в історії цієї війни.

Залужний відразу серйозно ставився до загрози

Видання зазначає, що Залужний належить до нового покоління українських лідерів, які навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях. А його наполеглива підготовка напередодні вторгнення та розумна тактика бою на початку війни допомогли нації відбити натиск росіян.

Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні. Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися до ініціативи на полі бою проти росіян,

– так для TIME описав свого колегу генерал США Марк Міллі.

На відміну від Зеленського, який скептично ставився до звітів розвідки про неминучість масового російського вторгнення, Залужний вважав це питанням часу, тож із приходом на високу посаду почав впроваджувати зміни, щоб офіцери мали право відкривати вогонь у відповідь без дозволу старшого командування.

На початку лютого Залужний вимагав від командирів серйозного ставлення до військових навчань. 24 лютого, коли почалося вторгнення, генерал мав дві стратегічні цілі щодо захисту України.

Запах війни не можна переплутати – і він уже відчувався в повітрі. Я боявся, що ми втратимо ефект несподіванки. Потрібно було, щоб супротивник думав, що ми всі на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимося телевізор і публікуємо дописи у фейсбук,

– розповів головнокомандувач.

Головнокомандувач також розповів, що Україна не могла допустити, щоб росіяни взяли Київ. Тож, метою було дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу.

На шостий день вторгнення Залужний дійшов висновку, що це працює.

Головнокомандувач готується до довгої боротьби

У статті також йдеться, що Залужного здивував той факт, що зіткнувшись із опором і логістичними проблемами, ворог не відступав і не переходив до іншого підходу.

Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене,

– відзначив Залужний та наголосив, що Україна битиметься до останнього.

У статті також згадують блискавичний контрнаступ на Харківщині. На думку Time, саме на цей успіх відповів "частковою мобілізацією" Володимир Путін.

Проте операції на півдні України просуваються повільно. З наближенням зими Київ має бути обережним. Крім того, енергетична криза, яка наближається, може підірвати військову підтримку Заходу – росія вже скоротила постачання газу до Європи з 40% до 9%.

Зі свого боку, Залужний готується до довгої і кривавої боротьби.

Знаючи те, що я знаю про росіян, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни,

– сказав він Time.

Хто з українців потрапляв на обкладинку журналу Time

Американський тижневик Time існує майже сто років та є найпопулярнішим новинним журналом світу. Серед тисяч діячів, яких зображували на обкладинці за всю історію журналу, 17 народилися на території сучасної України.

Як зазначає, журнал WAS, серед них: Лев Троцький, Андрій Вишенський, Леонід Брежнєв, Ігнацій Ян Падеревський, Климент Ворошилов, Едвард Ридз-Смігли, Семен Тимошенко.



Українці на обкладинці Time / Ілюстрація WAS

За час війни Валерій Залужний уже третій українець, якому Time присвятив обкладинку номера і статтю, адже:

у квітні журнал відзначив лідерство президента України Володимира Зеленського.

у липні – лідерство першої леді України Олени Зеленської.

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