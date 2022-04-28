Видання зазначає, що їхній кореспондент провів 2 тижні в Києві. Протягом цього часу він навідувався до президента.

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Протягом двох тижнів у квітні Саймон Шустер заходив до Володимира Зеленського, щоб подивитися, як український президент та його головні радники переживають війну,

– мовиться в описі.



Обкладинка журналу з Володимиром Зеленським / Фото Time

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак радить прочитати репортаж про життя офісу під час війни з Росією. В ньому описані перші дні, коли команді привезли бронежилети та автомати для оборони. Також мовиться про рекомендацію евакуюватися на початку, яку Зеленський відкинув.

Останні заяви Зеленського: коротко

Під час крайнього звернення за 27 квітня президент заявив, що кожен громадянин, який працює на державу, повинен мати власне житло. Це проблему спробують вирішити під час повоєнної відбудови України.

Також він відреагував на зупинку постачання газу в Польщу та Болгарію. Назвав це черговим аргументом про те, що Європа не може сподіватися на будь-яку економічну співпрацю з Росією.

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 173 військових ЗСУ.

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