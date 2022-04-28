Видання зазначає, що їхній кореспондент провів 2 тижні в Києві. Протягом цього часу він навідувався до президента.

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Протягом двох тижнів у квітні Саймон Шустер заходив до Володимира Зеленського, щоб подивитися, як український президент та його головні радники переживають війну,
– мовиться в описі.

Обскладинка журналу
Обкладинка журналу з Володимиром Зеленським / Фото Time

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак радить прочитати репортаж про життя офісу під час війни з Росією. В ньому описані перші дні, коли команді привезли бронежилети та автомати для оборони. Також мовиться про рекомендацію евакуюватися на початку, яку Зеленський відкинув.

Останні заяви Зеленського: коротко

  • Під час крайнього звернення за 27 квітня президент заявив, що кожен громадянин, який працює на державу, повинен мати власне житло. Це проблему спробують вирішити під час повоєнної відбудови України.
  • Також він відреагував на зупинку постачання газу в Польщу та Болгарію. Назвав це черговим аргументом про те, що Європа не може сподіватися на будь-яку економічну співпрацю з Росією.
  • Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 173 військових ЗСУ.

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