Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення, передає 24 канал. За його словами, сьогодні, 27 квітня, вперше під час війни відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Важливо Зеленський звернувся до українців з окупованого Півдня

Обговорювали проєкт відбудови України

Зеленський вимагає, щоб післявоєнна відбудова України відбувалася максимально швидко та ефективно. Саме тому представники місцевої влади мають чітко визначити обсяги зруйнованого житла та інших об’єктів. Це допоможе визначити усю картину та подати її міжнародним партнерам, які допомагатимуть у відбудові.

Під час повоєнного відновлення інфраструктури влада спробує вирішити старі проблеми з житловими чергами. Зеленський переконаний, що кожен громадянин, який працює на державу, повинен мати власне житло.

Наша мета – не просто відновити все, що було зруйноване окупантами. А й розв'язати застарілі проблеми, які є з житловими чергами тощо. Щоб усі військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, усі, хто працює на державу, були забезпечені власним житлом, – розповів президент.

Окрім цього, на Конгресі обговорили ще низку питань. Серед них – щодо забезпечення житлом переселенців, взаємодії між центральною та місцевою владою на окупованих територіях, розвиток тероборони тощо.

Додамо, зараз в кожній області України будуть створювати спеціальний каталог щодо інфраструктури в регіоні. Це допоможе у подальшій відбудові держави.

Вечірнє звернення Зеленського: дивіться відео