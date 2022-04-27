Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает 24 канал. По его словам, сегодня, 27 апреля, впервые во время войны состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей.

Важно Зеленский обратился к украинцам с оккупированного Юга

Обсуждали проект восстановления Украины

Зеленский требует, чтоб послевоенное восстановление Украины происходило максимально быстро и эффективно. Поэтому представители местной власти должны четко определить объемы разрушенного жилья и других объектов. Это поможет определить всю картину и предоставить ее международным партнерам, которые будут помогать в восстановлении.

Во время послевоенного восстановления инфраструктуры власти попытаются решить старые проблемы с жилыми очередями. Зеленский убежден, что каждый гражданин, работающий на государство, должен иметь собственное жилье.

Наша цель – не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами. Но и решить устаревшие проблемы с жилыми очередями и т.д. Чтобы все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство были обеспечены собственным жильем, – рассказал президент.

Кроме того, на Конгрессе обсудили еще ряд вопросов. Среди них – обеспечение жильем переселенцев, взаимодействие между центральной и местной властью на оккупированных территориях, развитие терробороны и т.д.

Добавим, сейчас в каждой области Украины будут создавать специальный каталог по инфраструктуре в регионе. Это поможет в дальнейшем восстановлении государства.

Вечернее обращение Зеленского: смотрите видео