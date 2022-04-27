Шантаж Європи

Про це під час вечірнього звернення до українців сказав Президент України Володимир Зеленський, передає 24 канал. За його словами, російська влада розпочала нову серію енергетичного шантажу європейців.

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Росія розглядає, як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торговельним напрямком можна скористатися. Або скористатися, щоб шантажувати європейців політично. Або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень,

– сказав президент.

Тому Зеленський закликав європейців якнайшвидше визнати, що не можна залежати в торгівлі від Росії, це дозволить гарантувати стабільність європейським ринкам.

Зупинка постачання газу

Нагадаємо, 26 квітня Росія перестала постачати газ спочатку до Польщі, а після цього і до Болгарії через відмову платити за нього в рублях. Польща вже заявила, що повністю відмовляється від російського блакитного палива і вже має альтернативи.

Пізніше Bloomberg повідомив, що десять європейських компаній вже відкрили рахунки в Газпромбанку для того, щоб заплатити за російський газ рублями. Чотири з них вже це зробили.

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