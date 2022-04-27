Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження наших відважних героїв. Про це він повідомив у своєму зверненні, передає 24 канал.

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Нагородження героїв

Як повідомив глава держави, понад 170 військових ЗСУ удостоєні державних нагород.

Щойно підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами України відзначені 173 військовослужбовці Збройних Сил України,

– заявив Зеленський.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України