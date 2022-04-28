Издание отмечает, что их корреспондент провел 2 недели в Киеве. В течение этого времени он посещал президента.

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В течение двух недель в апреле Саймон Шустер заходил к Владимиру Зеленскому, чтобы посмотреть, как украинский президент и его главные советники переживают войну.

– говорится в описании.



Обложка журнала с Владимиром Зеленским / Фото Time

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак советует прочитать репортаж о жизни офиса во время войны с Россией. В нем описаны первые дни, когда команде привезли бронежилеты и автоматы для обороны. Также говорится о рекомендации эвакуироваться в начале, которую Зеленский отверг.

Последние заявления Зеленского: коротко

Во время крайнего обращения за 27 апреля президент заявил, что каждый гражданин, который работает на государство, должен иметь собственное жилье. Эту проблему попытаются решить во время послевоенного восстановления Украины.

Также он отреагировал на остановку поставок газа в Польшу и Болгарию. Назвал это очередным аргументом о том, что Европа не может надеяться на какое-либо экономическое сотрудничество с Россией.

Владимир Зеленский отметил государственными наградами 173 военных ВСУ.

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