Издание отмечает, что их корреспондент провел 2 недели в Киеве. В течение этого времени он посещал президента.
Читайте также Зеленский обратился к украинцам с оккупированного Юга
В течение двух недель в апреле Саймон Шустер заходил к Владимиру Зеленскому, чтобы посмотреть, как украинский президент и его главные советники переживают войну.
– говорится в описании.
Обложка журнала с Владимиром Зеленским / Фото Time
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак советует прочитать репортаж о жизни офиса во время войны с Россией. В нем описаны первые дни, когда команде привезли бронежилеты и автоматы для обороны. Также говорится о рекомендации эвакуироваться в начале, которую Зеленский отверг.
Последние заявления Зеленского: коротко
- Во время крайнего обращения за 27 апреля президент заявил, что каждый гражданин, который работает на государство, должен иметь собственное жилье. Эту проблему попытаются решить во время послевоенного восстановления Украины.
- Также он отреагировал на остановку поставок газа в Польшу и Болгарию. Назвал это очередным аргументом о том, что Европа не может надеяться на какое-либо экономическое сотрудничество с Россией.
- Владимир Зеленский отметил государственными наградами 173 военных ВСУ.
Президент рассказал о важном решении ЕС: смотрите видео