Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою та оцінив просування ворогуючих сторін, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на прикордонні

Окупаційні та українські війська продовжували атаки в Курській області 7 червня, проте підтверджених просувань зафіксовано не було.

Один із російських воєнкорів стверджував, що ЗСУ просунулися на схід від Тьоткіного (на південний захід від Глушкова).

Тим часом геолокаційні відеоматеріали, опубліковані 6 і 7 червня, свідчать, що російські сили нещодавно просунулися на Сумщині:

на північному сході Кіндратівки (на північ від Сум);

на півдні Олексіївки (на схід від Кіндратівки);

на сході Яблунівки (на північний схід від Сум);

на схід від Локні (на схід від Яблунівки).

Що коїться на Харківщині

Також загарбники мали здобутки на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 травня та 6 червня, свідчать, що російські сили просунулися на північ від Дворічної (на північ від Куп'янська). ISW вважає, що це просування сталося раніше, ніж протягом останніх 24 годин.

Обстановка на Донеччині

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, вказують, що українські сили нещодавно просунулися на півночі Диліївки (північний схід від Торецька).

Тим часом знімки за 7 червня підтверджують:

просування ворога на Новопавлівському напрямку, а саме у центральній частині Новосергіївки (на північний схід від Новопавлівки);

просування росіян у південно-східній частині Олексіївки (на захід від Курахового);

просування в південно-східній частині Комара (на північний захід від Великої Новосілки).

Бойові дії 7 червня / Карта ISW