Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя и оценил продвижение враждующих сторон, передает 24 Канал.

Смотрите также Адская трасса: в ОСУВ "Хортица" назвали самый тяжелый участок фронта

Какова ситуация на границе

Оккупационные и украинские войска продолжали атаки в Курской области 7 июня, однако подтвержденных продвижений зафиксировано не было.

Один из российских военкоров утверждал, что ВСУ продвинулись на восток от Теткино (на юго-запад от Глушкова).

Между тем геолокационные видеоматериалы, опубликованные 6 и 7 июня, свидетельствуют, что российские силы недавно продвинулись на Сумщине:

на северо-востоке Кондратовки (на север от Сум);

на юге Алексеевки (на восток от Кондратовки);

на востоке Яблоновки (на северо-восток от Сум);

к востоку от Локни (на восток от Яблоновки).

Что происходит на Харьковщине

Также захватчики имели достижения на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 мая и 6 июня, свидетельствуют, что российские силы продвинулись на север от Двуречной (на север от Купянска). ISW считает, что это продвижение произошло раньше, чем в течение последних 24 часов.

Обстановка в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, указывают, что украинские силы недавно продвинулись на севере Дилиевки (северо-восток от Торецка).

Между тем снимки за 7 июня подтверждают:

продвижение врага на Новопавловском направлении, а именно в центральной части Новосергиевки (на северо-восток от Новопавловки);

продвижение россиян в юго-восточной части Алексеевки (на запад от Курахово);

продвижение в юго-восточной части Комара (северо-западнее Великой Новоселки).

Боевые действия 7 июня / Карта ISW