Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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Россиян ликвидировали прямо на границе с Украиной

Противник пытался штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области. 6 рейнджеров ССО совершили налет на российскую группу и предложили им сдаться. Украинцы гарантировали сохранение жизни, медицинскую помощь, еду и воду.

Впрочем, оккупанты отказались.

Рейнджеры начали специальные действия и благодаря слаженной боевой работе с восходом солнца быстро выполнили задачу, уничтожив четырех врагов, и еще одного заставили сдаться в плен,

– сообщили бойцы.

Уничтожение россиян на границе Сумщины и Курщины: смотрите видео от ССО

Таким образом, операторы 6 полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу противника на Курском направлении прямо у государственной границы Украины.

Какова ситуация на Сумщине

Согласно данным Deep State, враг захватил Кондратовку и Алексеевку. Тяжелая ситуация на направлении Новониколаевка – Варачино – Яблоновка – Юнаковка.

В Генеральном штабе не сообщали данные.