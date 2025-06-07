Только за прошедшие сутки на фронте произошло 212 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска, Красного Первого, Волчанских Хуторов и в сторону Кутьковки.

Россияне атакуют на Харьковщине: ситуация на карте

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении состоялась 21 атака. Вражеские войска пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новомихайловка, Зеленая Долина, Грековка, Колодези и в направлениях Новосергиевки, Нового Мира, Ольговки, Редкодуба, Волчьего Яра, Григорьевки, Торского и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Курдюмовки, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Дилиевка, Клебан-Бык, Торецк и в сторону Александро-Калинового, Русиного Яра, Степановки и Яблоновки.

Россияне атакуют вблизи Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 77 атак в районах населенных пунктов Котляровка, Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Надиевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Полтавка, Луч, Муравка, Алексеевка.

На Покровском направлении произошло более 70 атак: ситуация на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле, а также в направлении Дачного и Багатира.

На Гуляйпольском направлении россияне пять раз атаковали украинские позиции вблизи Малиновки и в сторону Полтавки.

На Ореховском направлении, в районе Пятихаток и в направлении Павловки, оккупанты дважды безрезультатно атаковали украинские позиции.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безрезультатно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям украинских защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили 39 российских атак. Россияне совершили 161 артиллерийский обстрел, из них четыре – из реактивных систем залпового огня. А также нанесли семь авиационных ударов, во время которых сбросили 15 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

Стоит отметить, что потери России в войне с Украиной продолжают неуклонно расти. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1120 оккупантов и сбили вертолет, тогда как общие потери врага превысили 995 тысяч человек.