При этом общие потери противник в войне против Украины уже превысили 995 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 7 июня 2025 года

  • Личного состава – около 995 030 (+1120),
  • танков – 10 904 (+15),
  • боевых бронированных машин – 22 737 (+52),
  • артиллерийских систем – 28 850 (+56),
  • РСЗВ – 1410 (+4),
  • средств ПВО – 1181 (+1),
  • самолетов – 413 (+0),
  • вертолетов – 337 (+1),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 39 493 (+300),
  • крылатых ракет – 3308 (+37),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 079 (+166),
  • специальной техники – 3908 (+1).

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потери рф 7 июня

Потери врага на 7 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ