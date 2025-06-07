При этом общие потери противник в войне против Украины уже превысили 995 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Чрезвычайно сложная операция": как СОУ удалось поразить российский "Искандер"

Потери врага на 7 июня 2025 года

Личного состава – около 995 030 (+1120),

танков – 10 904 (+15),

боевых бронированных машин – 22 737 (+52),

артиллерийских систем – 28 850 (+56),

РСЗВ – 1410 (+4),

средств ПВО – 1181 (+1),

самолетов – 413 (+0),

вертолетов – 337 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 39 493 (+300),

крылатых ракет – 3308 (+37),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 51 079 (+166),

специальной техники – 3908 (+1).

Смотрите также Украина провела другую операцию с фурами на Дальнем Востоке за 2 дня до "Паутины", – WP

Потери врага на 7 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ