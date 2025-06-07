При цьому загальну втрати противник у війні проти України вже перевищили 995 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 7 червня 2025 року

Особового складу – близько 995 030 (+1120),

танків – 10 904 (+15),

бойових броньованих машин – 22 737 (+52),

артилерійських систем – 28 850 (+56),

РСЗВ – 1410 (+4),

засобів ППО – 1181 (+1),

літаків – 413 (+0),

гелікоптерів – 337 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 493 (+300),

крилатих ракет – 3308 (+37),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 079 (+166),

спеціальної техніки – 3908 (+1).

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Втрати ворога на 7 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ