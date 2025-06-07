При цьому загальну втрати противник у війні проти України вже перевищили 995 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 7 червня 2025 року
- Особового складу – близько 995 030 (+1120),
- танків – 10 904 (+15),
- бойових броньованих машин – 22 737 (+52),
- артилерійських систем – 28 850 (+56),
- РСЗВ – 1410 (+4),
- засобів ППО – 1181 (+1),
- літаків – 413 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 493 (+300),
- крилатих ракет – 3308 (+37),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 079 (+166),
- спеціальної техніки – 3908 (+1).
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Втрати ворога на 7 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ