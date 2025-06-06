Институт изучения войны проанализировал карту фронта и выяснил, где продвинулись россияне, а где – Силы обороны, передает 24 Канал.

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Что происходит на границе

Украинские силы продолжали наступательные действия в Курской области, но подтвержденных продвижений нет. Зато российские военкоры сообщают, что наши войска якобы продвинулись в южной части Теткино (юго-запад от Глушкова).

Также сообщается, что действия украинских беспилотников затрудняют логистику снабжения российских войск вблизи Теткино.

Оккупанты тем временем продолжили атаковать на Сумском направлении, но, по данным ISW, успеха не имели. Захватчики в свою очередь заявили о захвате Андреевки и Алексеевки. Однако другие источники утверждают, что бои за эти населенные пункты продолжаются. Аналитики установили, что враг находится в 26 километрах от Сум.

Россияне имели успех в Харьковской и Донецкой областях

Недавно врагг продвинулся на Купянском направлении, а именно к центру Кондрашовки (севернее Купянска). Об этом свидетельствуют геолокационные видео, опубликованные 5 июня.

Также геолокационные видео за 5 июня показывают продвижение войск россиян на юго-восток от Зеленой Долины (на север от Лимана).

Имел успех противник и на Торецком направлении. Это подтверждают геолокационные материалы, опубликованные 4 и 5 июня. Враг продвинулся:

на северо-запад от Торецка,

в западную Яблоновку (северо-западнее Торецка),

вдоль трассы Т-0504 Покровск – Константиновка,

на северо-восток от Дачного,

в западную Дилиевку (на север от Торецка).

Кроме того, противник продвинулся на Покровском направлении.

Обратите внимание! Украинские силы немного продвинулись на Запорожье. Геолокационные кадры, опубликованные 5 июня, свидетельствуют о незначительном продвижении украинских войск на юго-запад от Мирного (юго-запад от Гуляйполя).

Ситуация на фронте / Карта ISW