Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко для Анны Максимчук.

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Чего ожидать от российского наступления

Александр Пивненко объяснил, что на Харьковщине, а также на Покровском, Донецком и Торецком направлениях стоят серьезные подразделения Сил обороны.

Какое-то продвижение возможно, но это не будет обвал линии фронта, что все уничтожится, россияне зайдут в Киев... Вообще такого не будет ничего,

– подчеркнул командующий Нацгвардии.

По его словам, россияне переоценивают свои силы и в будущем будут вынуждены пересматривать свои действия, ведь той победы, на которую рассчитывали оккупанты, не будет.

Вот как они себе представляли, что они заедут, заберут, оккупируют Сумскую область – этого тоже не будет. Не хватит у них сил и средств для этого,

– добавил Пивненко.

Интервью Александра Пивненко: смотрите полное видео

К слову, в новом интервью Александр Пивненко также прокомментировал недавние российские удары по местам подготовки украинских военных. По его словам, полностью перенести учебные центры под землю физически невозможно.