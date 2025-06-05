Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Національної гвардії України Олександра Півненка для Анни Максимчук.
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Чого очікувати від російського наступу
Олександр Півненко пояснив, що на Харківщині, а також на Покровському, Донецькому та Торецькому напрямках стоять серйозні підрозділи Сил оборони.
Якесь просування можливе, але це не буде обвал лінії фронту, що все знищиться, росіяни зайдуть в Київ... Взагалі такого не буде нічого,
– підкреслив командувач Нацгвардії.
За його словами, росіяни переоцінюють свої сили і в майбутньому будуть змушені переглядати свої дії, адже тієї перемоги, на яку розраховували окупанти, не буде.
От як вони собі уявляли, що вони заїдуть, заберуть, окупують Сумську область – цього теж не
буде. Не вистачить у них сил і засобів для цього,
– додав Півненко.
Інтерв'ю Олександра Півненко: дивіться повне відео
До слова, у новому інтерв'ю Олександр Півненко також прокоментував нещодавні російські удари по місцях підготовки українських військових. За його словами, повністю перенести навчальні центри під землю фізично неможливо.