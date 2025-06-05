Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Національної гвардії України Олександра Півненка для Анни Максимчук.

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Чого очікувати від російського наступу

Олександр Півненко пояснив, що на Харківщині, а також на Покровському, Донецькому та Торецькому напрямках стоять серйозні підрозділи Сил оборони.

Якесь просування можливе, але це не буде обвал лінії фронту, що все знищиться, росіяни зайдуть в Київ... Взагалі такого не буде нічого,

– підкреслив командувач Нацгвардії.

За його словами, росіяни переоцінюють свої сили і в майбутньому будуть змушені переглядати свої дії, адже тієї перемоги, на яку розраховували окупанти, не буде.

От як вони собі уявляли, що вони заїдуть, заберуть, окупують Сумську область – цього теж не

буде. Не вистачить у них сил і засобів для цього,

– додав Півненко.

Інтерв'ю Олександра Півненко: дивіться повне відео

До слова, у новому інтерв'ю Олександр Півненко також прокоментував нещодавні російські удари по місцях підготовки українських військових. За його словами, повністю перенести навчальні центри під землю фізично неможливо.