Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Що відбувається на фронті: карта ISW

Так, українським військам вдалося просунутися у Курській області. Геолокаційні відео, опубліковані 3 червня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на схід від Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Водночас російський воєнкор стверджував, що українці незначно просунулися на південний схід від Нового Путі.

Наземної активності у північно-західній частині Бєлгородської області 3 червня не спостерігалося.

Водночас росіяни 3 червня продовжили наступальні операції в Сумській області, але підтвердженого прогресу не досягли. Така ж ситуація і на Харківському, Куп'янському, Боровському напрямках.

Продовжувалися наступальні операції ворога і на Лиманському напрямку. На Сіверському напрямку без підтвердженого прогресу ворога. Те ж – і в районі Часового Яру.

Жодного підтвердженого успіху у ворога і біля Торецька. Ворожі воєнкори писали, що російські війська атакують невеликими штурмовими групами, що дозволяє просуватися між Торецьком та Покровськом. Проте інший воєнкор стверджував, що надмірно розтягнута російська логістика та українські підкріплення уповільнили просування Росії на цьому напрямку.

3 червня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському та Новопавлівському напрямках, але не просунулися вперед.

Однак окупанти мали успіх на Курахівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Одрадного.

Біля Великої Новосілки без підтверджених змін, хоча російський воєнкор стверджував, нібито російські війська просунулися на схід від Комара.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність біля Гуляйполя чи на Херсонському напрямку 3 червня. Проте ворог продовжував спроби наступу на Запорізькому напрямку – хоч і марно. Російські війська атакували на південний захід від Оріхова поблизу Щербаків та Степового.