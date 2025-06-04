Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Какие самолеты стратегической авиации потеряла Россия, сколько стоят и продолжит ли ракетный террор

Что происходит на фронте: карта ISW

Так, украинским войскам удалось продвинуться в Курской области. Геолокационные видео, опубликованные 3 июня, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на восток от Теткино (на юго-запад от Глушково). В то же время российский военкор утверждал, что украинцы незначительно продвинулись на юго-восток от Нового Пути.

Наземной активности в северо-западной части Белгородской области 3 июня не наблюдалось.

В то же время россияне 3 июня продолжили наступательные операции в Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Такая же ситуация и на Харьковском, Купянском, Боровском направлениях.

Продолжались наступательные операции врага и на Лиманском направлении. На Северском направлении без подтвержденного прогресса врага. То же – и в районе Часового Яра.

Ни одного подтвержденного успеха у врага и возле Торецка. Вражеские военкоры писали, что российские войска атакуют небольшими штурмовыми группами, что позволяет продвигаться между Торецком и Покровском. Однако другой военкор утверждал, что чрезмерно растянутая российская логистика и украинские подкрепления замедлили продвижение России на этом направлении.

3 июня российские войска продолжили наступательные операции на Покровском и Новопавловском направлениях, но не продвинулись вперед.

Однако оккупанты имели успех на Кураховском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Отрадного.

Возле Великой Новоселки без подтвержденных изменений, хотя российский военкор утверждал, якобы российские войска продвинулись на восток от Комара.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности возле Гуляйполя или на Херсонском направлении 3 июня. Однако враг продолжал попытки наступления на Запорожском направлении – хотя и тщетно. Российские войска атаковали на юго-запад от Орехова вблизи Щербаков и Степного.