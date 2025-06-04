Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Какова ситуация на фронте 4 июня
Ситуация на Сумщине продолжает усложняться. Согласно обновленной карте DeepState, врагу удалось захватить Андреевку и Водолаги, а также продвинулись возле Яблоновки.
Как писали аналитики несколько дней назад, продвижение россиян объясняется постоянным давлением и большим количеством пехоты.
Наши бойцы отмечают, что после поражения скопления противника, им удается очень быстро набежать в новой пачкой и едва удается успевать уничтожать эту орду,
– рассказывают они.
Что сейчас происходит на Сумщине: смотрите на карте
Параллельно россияне не оставляют попыток продвижения в Донецкой области. DeepState сообщают об успехах оккупантов возле Дилиевки. Село расположено к северо-востоку от Торецка.
Бои в Торецке и окрестных селах: смотрите на карте
Заметим, днем ранее DeepState сообщали о продвижении врага в Донецкой области, в частности возле Маркового, Часового Яра и Одрадного, а также в Андреевке.