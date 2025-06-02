1 июня Украина провела уникальную операцию под кодовым названием "Паутина", в результате которой было уничтожено или выведено из строя 34% российской стратегической авиации. Украинские дроны атаковали 4 аэродрома российской стратегической авиации – Оленья, Белая, Дягилево, Иваново. География ударов поражает: это соответственно Мурманская, Иркутская, Рязанская и Ивановская области России. Пятый удар был запланирован по базе Украинка в Амурской области, но, к сожалению, своей цели он не достиг.

Но и без него результат шокирует и восхищает одновременно. По предварительным оценкам СБУ, был поражен 41 самолет стратегической авиации России. В последующие дни спутниковые снимки, разведка и добровольные помощники украинских спецслужб среди россиян позволят установить истинную степень и количество российских потерь.

России эта атака стоила 7 миллиардов долларов, но самое главное здесь не деньги, а невозможность восстановить свой потенциал и поражение части так называемой ядерной триады. Все это разрушает миф о непобедимости России, которая якобы может воевать бесконечно.

24 Канал рассказывает, какие именно самолеты потеряли россияне и почему они так для них важны.

По данным спутников, на базе Белая в Иркутской области россияне потеряли минимум 3 Ту-95МС и 4 Ту-22М3 уничтоженными или поврежденными. На базе Оленья под удар попали по меньшей мере 3 самолета Ту-95МС, а также транспортник Ан-12. Кроме того, пораженным может быть самолет ДРЛО А-50.

Ту-95МС

Ту-95МС остается основной тягловой силой для российского ракетного террора. Враг обычно сгоняет эти самолеты в группы в общем количестве 10 – 16 самолетов и навешивает до 4 ракет на каждый. Вместе это обеспечивает мощный залп в несколько десятков крылатых ракет, что является большим вызовом для украинских ПВО/ПРО и очень большой опасностью для украинцев.

Ту-95МС – основные характеристики:

тип – стратегический бомбардировщик-ракетоносец;

на вооружении – с 1956 года, модификация МС – с 1981-го;

максимальная скорость движения – 920 километров в час;

экипаж – 7 человек;

вес снаряженного – 190 тонн;

мощность – 15 тысяч лошадиных сил;

дальность полета – 13 000 километров;

длина – 47,09 метра;

высота – 13,2 метра;

размах крыльев – 50,05 метра;

вес – 94 400 килограммов;

цена – более 26 миллионов долларов (но это лишь оценка, сейчас такой самолет невозможно купить).

Самолеты Ту-95МС подлежат ремонту и восстановлению – этим занимаются российские оборонные заводы "АНТК им. Бериева" в Таганроге (уже атакованный Украиной) и ремонтный авиазавод в Рязанской области.



Впрочем, это очень медленный процесс, который растягивается на годы, а в условиях санкций – еще дольше. То есть даже если самолет не уничтожен, а только поражен – он отстранен от боевых действий на неопределенный срок.

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Это означает, что он не поднимется в небо и не сможет запускать по Украине ракеты. А Ту-95МС может быть носителем крылатых ракет:

Потенциально Ту-95МС может взять до 18 крылатых ракет за один раз, но сейчас россияне этого старательно избегают, навешивая на старенький самолет ракеты поштучно. Это связано с истощением и окончанием ресурса Ту-95МС.

Кроме того, Ту-95МС может нести авиационные бомбы, но сейчас это невозможно, потому что самолет войдет в зону поражения ПВО и станет относительно легкой добычей. Такие трюки можно было делать в Афганистане в 1980-е годы, но уже война в Грузии доказала, что эта опция для россиян заблокирована.

Все эти ракеты потенциально могут быть носителями тактических ядерных зарядов. Так же и ядерными бомбами.



Василий Малюк во время проведения спецоперации "Паутина" / Фото СБУ

Ту-22М3

Самолеты Ту-22М3 – это также советское наследие, но которое Россия все же старательно развивала и пыталась модернизировать во времена Путина. Центром ремонта и обслуживания этих самолетов является Казанский авиазавод, но речь идет лишь о нескольких штуках за несколько лет, поэтому массированное уничтожение Ту-22М3 1 июня 2025 года – это невосполнимая потеря.

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Ту--22М3 – основные характеристики:

тип – стратегический бомбардировщик-ракетоносец;

на вооружении – с 1978 года;

максимальная скорость движения – 2300 километров в час;

экипаж – 4 человека;

вес – 68 000 килограммов;

вес снаряженного – 126 000 килограммов;

длина – 42,46 метра;

высота – 11,05 метра;

размах крыльев – 34,28 метра;

ориентировочная цена – 100 – 300 миллионов долларов.

Стоимость одного самолета Ту-22М3, по оценкам Forbes, составляет около 294 миллионов долларов США. Сами россияне предпочитают оценку в 100 миллионов, однако это не рыночный товар, который сейчас не производится, поэтому оценка символическая.

Самолет Ту-22М3 может нести большое количество ФАБов, но сейчас это практически невозможно из-за уязвимости самолета, когда тот заходит в зону поражения ПВО. Поэтому сейчас основная задача Ту-22М3 – дистанционное метание ракет по Украине, чем, собственно, все эти годы российские авиаторы и занимались.

Ту-22М3 является носителем ракет:

Все это очень опасная номенклатура. Х-22 – из-за собственной устарелости и неизбирательности поражения, точность там довольно условная и может составлять +/- сотни метров. Несмотря на это Россия активно использует эти ракеты и бьет ими по гражданским объектам. Кроме того, Х-22 практически невозможно перехватить, потому что это огромный кусок металла и электроники, весом в тонну.

Аэробаллистические ракеты "Кинжал" – это относительно новая история и очень опасны из-за скорости и сложности для перехвата систем ПВО/ПРО.

В случае как Х-22, так и "Кинжала" лучшим вариантом борьбы с ними является не перехват, собственно, ракет, а уничтожение их носителей, что и было сделано 1 июня 2025 года.

До 1 июня 2025 года было известно о следующих потерях Ту-22МЗ в войне против Украины

Полномасштабное вторжение России в Украину, уничтожены:

19.08.2023 – 2 самолета (на аэродромах Сольцы, Шайковка)

19.04.2024 – 1 самолет (мог быть сбит из ЗРК С-200)

15.08.2024 – 1 самолет (авария в Иркутской области)

Полномасштабное вторжение России в Украину, повреждены:

19.08.2023 – 2 самолета* (на аэродромах Сольцы, Шайковка)

27.07.2024 – 2 самолета* (на аэродроме Оленья)

Ту-160

Кроме четко зафиксированных в списке выбывших самолетов стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95МС есть основания говорить, что россияне 1 июня потеряли также и самолеты Ту-160.

Ту-160 или "Белый лебедь" (хорошо, что не "Крокодил Бомбардино") – третий из российских главных стратегических бомбардировщиков, которые так долго безнаказанно осуществляли ракетный террор против Украины.

Ту-160 – основные характеристики

тип – стратегический бомбардировщик-ракетоносец;

на вооружении – с 1987 года;

экипаж – 4 человека;

максимальная скорость – 2 200 км/ч;

максимальная дальность полета – 13 900 километров без дозаправки;

практический потолок – 16 000 метров;

боевой радиус – 7 300 километров;

продолжительность полета – до 25 часов;

максимальная взлетная масса – 275 тонн;

размах крыла (переменный) – 55,7 метра / 50,7 метра /35,6 метра (55,7 метра при взлете/посадке);

высота – 13,1 метра;

длина – 54,1 метра;

приблизительная цена – 250 миллионов долларов.

Приблизительная стоимость одного Ту-160 – около 250 миллионов долларов. Но эта сумма довольно абстрактная, ведь такого товара просто нет в продаже и условный Ротенберг или какой-то другой путинский "кошелек" банально не сможет его купить для оккупантов.

Ту-160 является носителем таких ракет и бомб:

Х-15 - до 24

Х-101 - до 12

Х-55/Х-555 - до 12

Свободнопадающие бомбы до 40 тонн различного калибра и боезаряда.

Все замечания и примечания о способности нести ядерные заряды, неспособности в нынешних реалиях выполнять функции бомбардировщика и ограничения по количеству крылатых ракет, описанных для Ту-22М3 и Ту-95МС, касаются и Ту-160.

Ан-12

Сожженный под Мурманском самолет Ан-12 (где АН – это сокращение от украинского ОКБ "Антонов" не имеет прямого отношения к стратегической авиации, но это очень важный для российской логистики транспортный самолет.

Основные характеристики Ан-12

крейсерская скорость – 550 километра в час;

дальность полета с максимальной полезной нагрузкой (с резервами топлива) – 3600 километра;

эксплуатационный потолок – 10200 метров;

размах крыла – 38 метров;

длина – 33,10 метра;

высота – 10,50 метра;

взлетная масса – 61 тонна;

цена – договорная, кстати – интересный вариант https://www.instagram.com/p/C3gNxwOicEa/

ДРЛОУ А-50

Наконец жемчужиной операции "Паутина" может стать поражение самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (сокращенно ДРЛОУ) А-50. Такое во время российско-украинской войны происходит не впервые, украинцы делали это минимум дважды, но каждый раз результат такой операции трудно переоценить, ведь А-50 – это буквально глаза оккупантов.

Подробно Что известно о самолете А-50

Основные технические характеристики самолета А-50

длина – 48,27 метра;

размах крыла – 50,5 метра;

высота – 14,8 метра;

площадь крыла – 300 квадратных метров;

взлетный вес – 190 тонн;

объем горючего – 109 480 литров;

крейсерская скорость – 800 километров в час;

практическая дальность – 7 500 километров;

длина разбега – 1 540 метров;

длина пробега – 1 050 метров;

максимальная продолжительность полета без дозаправки – 9,3 часа.

цена – около 400 миллионов долларов.

Этот самолет создали для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения войск о воздушной и надводной ситуации. Также А-50 может служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

А-50 способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии 650 километров, истребители – 300 километров, крылатые ракеты – 215 километров. Сейчас всего этого Россия будет лишена (или ограничена), ведь если поражение А-50 подтвердится, то у россиян таких самолетов останется только 4.

Цена самолета А-50 реально "кусается" – это 300 – 400 миллионов долларов, но для россиян это может быть значительно больше и болезненнее, ведь новый такой самолет им просто неоткуда взять, а потенциальные потери, которые несет отсутствие А-50 в небе, могут стоить россиянами новые миллиарды. Кроме того, это невероятная моральная потеря для россиян, сопоставимая с потоплением флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва", а также разгромом россиян под Киевом, Харьковом, освобождением Херсона и Курской наступательной операцией.

Оценить этот эффект – просто невозможно, но он точно выше заявленных 7 миллиардов, потому что все это приближает нас к победе над агрессором.