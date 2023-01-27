Это уже не менее четвертый случай таких действий врага. Зачем Россия предпринимает такие действия объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно об использовании Россией Х-55

Юрий Игнат рассказал, что действительно Х-55 – это ракета с ядерной боеголовкой, а Х-555 – это ее модернизированная версия. Россияне действительно используют для атак по Украине ракеты Х-55: "Мы видели фактически доказательства. Они (россияне – 24 Канал) конечно же вынимают или не ставят ядерную часть. Есть какой-то имитатор".

Зачем ее (Х-55 – 24 Канал) используют? Для того чтобы, собственно, рассредоточить наше ПВО…

– объяснил спикер.

По его словам, эту ракету даже могут использовать как ложную цель. К примеру, если вместе летит 5 ракет, то из них две могут быть Х-55 и три – Х-101.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ объяснил, что Россия использует Х-55 потому, что ракет у россиян становится все меньше, их жаль.

Что известно об использовании Россией Х-55