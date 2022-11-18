Этой ракетой российские оккупанты ударили по Украине 17 ноября. По данным издания, может быть несколько причин, почему Москва прибегает к таким нелогичным действиям.

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Россия выпустила ракету с имитатором ядерной боеголовки

Кроме, по меньшей мере, 4 дронов-камикадзе, Воздушные силы ВСУ сбили над Киевщиной 17 ноября две крылатые ракеты.

Изданию из собственных источников стало известно, что одна из этих ракет – это крылатая ракета типа Х-55 без боевой части. Вместо нее прикрутили блок, который был имитатором ядерной боевой части​. То есть:

россияне взяли ракету Х-55 из своего "ядерного арсенала";

"открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку;

вместо нее поставили пустую "болванку";

ею и ударили по Украине.

Издание не исключает, что таких ракет окажется как минимум несколько.

Какова ракета Х-55, которую использовали враги.

Издание объясняет, что обычно россияне атаковали Украину ракетами Х-555, являющимися "неядерной" модификацией ракеты Х-55.

То есть Х-555 переработаны под обычную боеголовку с "классической" взрывчаткой. Х-55 же является советскими ракетами, которые Россия изначально разрабатывала именно в качестве носителя ядерного оружия. То есть под так называемую "спецБЧ", как на советском и российском военном жаргоне называют ядерную боеголовку.

Обычная и ядерная боеголовка конструктивно отличаются между собой. Именно поэтому, похоже, у ор**в так и получилось: вынуть "спецБЧ" из Х-55 они смогли, а вот зарядить туда обычную боеголовку – конструктивной возможности не было. Поэтому и применили для удара Х-55 с пустой "болванкой",

– говорится в сообщении.

То есть, россияне уже разбирают свои ракеты с ядерными боеголовками, чтобы атаковать Украину.

Зачем Россия предприняла такие действия

Военный портал предполагает, что российские захватчики прибегли к такому поступку из-за того, что:

получили указание 17 ноября массированно применить по Украине крылатые ракеты. Поэтому использовали Х-55 с имитатором ядерной БЖД;

или умышленно взяли Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны.

Однако все это свидетельствует о том, что у россиян иссякает запас крылатых ракет, поэтому уже берут Х-55 из так называемого "ядерного арсенала".

Более того, журналистам стало известно из собственных источников, что 15 ноября 2022 года наша ПВО сбила ракету Х-101, которую сделали в 3 квартале 2022 года. Хотя обычно россияне сначала отстреливаются более старые ракеты, а дальше – более новые.

Они мечтают устроить здесь Алеппо, – Мусиенко сказал, когда россияне восстановят ракетный потенциал.

Чем Россия атаковала Украину 17 ноября

Утром 17 ноября в большинстве областей Украины снова объявили воздушную тревогу. Во время нее Москва атаковала Днепр, Киев и область, Одесскую, Львовскую, Николаевскую, Винницкую и Харьковскую.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия атаковала критическую инфраструктуру государства разными видами оружия . В частности, ракетами С-300, реактивными системами залпового огня, крылатыми ракетами из самолетов Ту-95 и из Ростовской области, иранскими дронами-камикадзе типа Shahed-136, вероятно, летели из Беларуси, ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что наша ПВО сбила 4 крылатых ракеты в зоне ответственности воздушного командования "Центр", а также 5 "шахидов", атаковавших из Беларуси.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 на Юге, а также - 4 крылатые ракеты и 5 "шахидов" были сбиты в Киевской области и две ракеты Х-59 - в Одесской области.

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