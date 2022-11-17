Россия ударила из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Волгодонска Ростовской области. Всего враг поднял в небо 9 бомбардировщиков-ракетоносцев, которые выпустили до 18 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.

Узнайте больше 18 крылатых ракет и 5 дронов: в Генштабе рассказали о последней массированной атаке в Украине

Силы ПВО уничтожили 11 целей

Сообщается, что целями россияне стали предприятие на Днепропетровщине и объекты газодобывающей отрасли Украины.

4 крылатых ракеты были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр" силами и средствами Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Кроме того, в центральном регионе уничтожили все 5 «шахидов», атаковавших Украину с территории Беларуси.

На южном направлении противовоздушной обороной воздушного командования "Юг" уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.