Утром 17 ноября жителей большинства областей Украины предупредили о возможном ракетном ударе. Воздушная тревога звучала сначала на Юге и Востоке, а затем перекинулась также в Центр и Север нашего государства. Вскоре стало известно о взрывах в Днепре, передает 24 канал.
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В Днепре слышали взрывы
О взрывах в Днепре в 08:31 сообщили корреспонденты "Суспільного". Как отмечают в телеграмм-канале monitor, вероятно сработала ПВО. Местные СМИ вскоре заметили, что в Днепре после взрывов исчез свет.