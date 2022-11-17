Утром 17 ноября жителей большинства областей Украины предупредили о возможном ракетном ударе. Воздушная тревога звучала сначала на Юге и Востоке, а затем перекинулась также в Центр и Север нашего государства. Вскоре стало известно о взрывах в Днепре, передает 24 канал .

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В Днепре слышали взрывы