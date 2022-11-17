Росія вдарила з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Волгодонська Ростовської області. Усього ворог підняв у небо 9 бомбардувальників-ракетоносців, якими було випущено до 18 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.

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Сили ППО знищили 11 цілей

Повідомляється, що цілями росіяни стали підприємство на Дніпропетровщині та об'єкти газодобувної галузі України.

4 крилаті ракети було знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" силами та засобами Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Крім того, у центральному регіоні знищили усі 5 "шахідів", які атакували Україну з території Білорусі.

На південному напрямку протиповітряною обороною повітряного командування "Південь" знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Усі "шахіди" збили на Київщині

Речник Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону повідомив, що вдалося збити лиш 6 ракет. 4 крилаті ракети та 5 "шахідів" були збиті на Київщині. На Одещині вдалося ліквідувати дві ракети Х-59.

Ігнат заявив, що сьогодні робота ППО не така вдала, як у попередні рази. За його словами, це обумовлюється тим, що "Україна не має достатньо засобів ППО, щоб працювати ефективно".

Сьогодні потребуємо саме тих систем, які дають 100% результат у тих напрямках, де вони стоять. Ми не можемо зараз уточнювати, де знаходяться Iris-T і NASAMS, але в зонах своєї відповідальності, все що входить до зони їх враження, крилатих ракет або "шахідів", ці комплекси однозначно збивають,

– заявив він.