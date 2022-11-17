Во время утренней воздушной тревоги захватчики выпустили по Украине 16 крылатых ракет и запустили 5 беспилотников. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

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Что известно о последней массированной атаке России

Только сегодня (17 ноября – 24 канал) противник применил 16 крылатых ракет и 5 беспилотных летательных аппаратов,

– заявил Громов.

По его словам, с 11 ноября враг нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября – 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Также противник применил 26 дронов-камикадзе по позициям украинских войск в районах 5 населенных пунктов и объектах гражданской инфраструктуры.

Впрочем, Вооруженные Силы Украины продолжают защищать наш народ. За этот период они уже уничтожили 102 воздушных целей.

Впоследствии представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 17 ноября Россия выпустила 18 ракет, 4 из которых сбили наши силы ПВО. Также были управляемы ракеты, две из которых также ликвидировали.

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Во время воздушной тревоги в Днепре сообщили о взрывах . Впоследствии стало известно о попадании в два объекта инфраструктуры. К сожалению, известно о пострадавших. Среди них – 15-летний подросток.

Глава Одесской ОВ Максим Марченко рассказал о прилете в области. По его словам, кафиры атаковали объект инфраструктуры.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в небе над столицей были сбиты две ракеты врага.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что Россия обстреляла Южный машиностроительный завод в Днепре. Он отметил, что враг атакует также нашу газодобычу своими ракетами.

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