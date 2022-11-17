Воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 07:23 до 11:04. Российские оккупанты запустили из акватории Черного моря крылатые ракеты "Калибр".

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С акватории Черного моря враг совершил пуск "Калибров", а с использованием тактической авиации с 2 Су-30 направил 6 ракет воздушного базирования. Поражён логистический объект в областном центре,

– говорится в сообщении.

В ОК "Юг" заявили, что пострадал один гражданский человек. Взрывная волна повредила постройки окружающих предприятий.

Защитникам украинского неба удалось сбить 6 вражеских ракет.

Атаки 17 ноября

Днем 17 ноября во время масштабной воздушной тревоги оккупанты нанесли террористический ракетный удар по Днепру. По последним данным, пострадали 14 человек. Среди них – 15-летняя девушка и сотрудница мэрии.

Прилеты были зафиксированы в 2 районах города. Оккупанты попали в промышленное предприятие. В Днепропетровской ОВА рассказали, что вспыхнул пожар.

Также оккупанты ударили по инфраструктуре Харьковщины. Пострадали не менее 3 человек.

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги. Это спасает жизнь.

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