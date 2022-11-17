О работе ПВО и прилетах утром четверга сообщали еще минимум в четырех областях.
Важно Ракетная атака по Украине 17 ноября: что происходило в регионах
Куда попали оккупанты
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району области. К сожалению, они попали по критической инфраструктуре.
Известно также и о пострадавших. Не менее 3 человек, травмированных в результате ракетной атаки, госпитализировали в больницу.
Просим жителей Харьковской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги!
– подчеркнул Олег Синегубов.
Попадания в других областях
Известно, что утром 17 ноября россияне также попали в инфраструктуру Днепропетровской и Одесской областей, а в Киеве целили по Киевскому водохранилищу.
Так, известно, что в столице Украины силам ПВО удалось сбить 2 крылатые ракеты и 4 БПЛА "Shahed".
В Днепре оккупанты попали в 2 инфраструктурных объекта города, из-за чего пострадали по меньшей мере 5 человек. Среди них – 15-летний подросток. Все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
В Одессе россияне ударили по инфраструктурному объекту на территории области. К сожалению, по предварительным данным пострадали 3 человека в результате удара.
Россияне ночью обстреляли Запорожскую область
- В ночь на 17 ноября оккупанты снова "воевали" с гражданским населением. Свою мощь они решили показать ударом по жилым домам мирных людей в Вольнянске.
- К сожалению, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Так, известно о по меньшей мере 4 погибших.
- Однако сейчас продолжаются поисковые работы. Также спасатели работают над тем, чтобы достать людей из-под завалов, поэтому количество жертв может возрасти.
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