Массированно Россия снова атакует Украину с самого утра. Об атаке на Киев и область стало известно около 10:00, сообщает 24 канал.
Важно Ракетная атака по Украине 17 ноября: что происходит в регионах
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что на Киевщине работает ПВО. Поскольку опасность не миновала, он призвал находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Опасность не миновала. Имеем информацию о полете ракет и шахидов над регионом,
– сообщил он.
Что удалось сбить ПВО
По состоянию на 10:02 появились первые сообщения о сбивание дронов-камикадзе "Shahed". Их уничтожили над Киевским водохранилищем. Также в районе Киева наши воздушные силы сбили крылатые ракеты.
В целом удалось уничтожить:
- 2 крылатые ракеты,
- 4 БПЛА "Shahed".