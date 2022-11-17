Масовано Росія знову атакує Україну з самого ранку. Про атаку на Київ та область стало відомо близько 10:00, повідомляє 24 канал.
Важливо Ракетна атака по Україні 17 листопада: що відбувається у регіонах
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині працює ППО. Оскільки небезпека не минула, він закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Небезпека не минула. Маємо інформацію про політ ракет та шахідів над регіоном,
– повідомив він.
Що вдалося збити ППО
Станом на 10:02 появилися перші повідомлення про збиття дронів-камікадзе "Shahed". Їх знищили над Київським водосховищем. Також в районі Києва наші повітряні сили збили крилаті ракети.
Загалом вдалося знищити:
- 2 крилаті ракети,
- 4 БПЛА "Shahed".