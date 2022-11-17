Сейчас известно о погибших, спасатели продолжают поисковые работы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Жители домов застряли под завалами, есть жертвы

В городе Вольнянск, что в Запорожской области, враг ночью цинично обстрелял гражданское население. Кирилл Тимошенко рассказал о деталях прямого попадания в жилые дома.

По его словам, в одном из них жили 3 семьи. Всего около 10 человек.

В настоящее время спасатели работают над тем, чтобы достать людей из-под завалов. Поисковые работы продолжаются. Уже известно о 4 погибших.

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Самая массированная ракетная атака состоялась 15 ноября: что следует знать

Враг совершил самую массированную атаку по Украине 15 ноября. Противники выпустили 96 ракет разного типа. Этим они превзошли даже удары 10 октября.

Украинские защитники смогли сбить 77 ракет оккупантов. Однако 19 попали по объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хорошо сработали системы NASAMS. Речь идет о 10 из 10 попаданий в цель.

Захватчики повредили 15 объектов критической инфраструктуры. Кроме того, они атаковали ракетами жилые дома Киева. Есть погибшие.

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