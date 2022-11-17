Сейчас известно о погибших, спасатели продолжают поисковые работы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
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Жители домов застряли под завалами, есть жертвы
В городе Вольнянск, что в Запорожской области, враг ночью цинично обстрелял гражданское население. Кирилл Тимошенко рассказал о деталях прямого попадания в жилые дома.
По его словам, в одном из них жили 3 семьи. Всего около 10 человек.
В настоящее время спасатели работают над тем, чтобы достать людей из-под завалов. Поисковые работы продолжаются. Уже известно о 4 погибших.
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Самая массированная ракетная атака состоялась 15 ноября: что следует знать
- Враг совершил самую массированную атаку по Украине 15 ноября. Противники выпустили 96 ракет разного типа. Этим они превзошли даже удары 10 октября.
- Украинские защитники смогли сбить 77 ракет оккупантов. Однако 19 попали по объектам.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хорошо сработали системы NASAMS. Речь идет о 10 из 10 попаданий в цель.
- Захватчики повредили 15 объектов критической инфраструктуры. Кроме того, они атаковали ракетами жилые дома Киева. Есть погибшие.
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