15 ноября Россия прервала долгое молчание и нанесла по Украине массированные ракетные удары в несколько волн – в сторону Украины полетели около 100 ракет (10 октября было "всего" 84). Традиционно для себя Россия пыталась попасть в гражданские объекты. В частности, российские ракеты попали в жилые дома в центре столицы – на Печерске. Россияне планировали удары по всей Украине и попали по объектам критической инфраструктуры в Житомире, Ровно, Харькове, Львове и других городах. При этом многие российские ракеты стали добычей ПВО. Атака 15 ноября стала симптоматической и очень показательной. 24 канал проанализировал, почему россияне так долго выжидали и почему эти атаки являются актом отчаяния.

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Долгая пауза

Враг долго собирался с силами – прекратилась недобрая традиция " ракетных понедельников " – до событий 15 ноября последние массированные атаки россиян были в конце октября. Тогда они нанесли большой ущерб гражданской инфраструктуре и заставили Украину перейти к режиму жестокой экономии энергии, с длительными отключенными светами практически по всей стране. Россияне применяли комбинированные удары крылатых ракет и иранских дронов – "Шахид-136" или "Герань-2" .

Россия фактически на 2 недели отказалась от таких массированных обстрелов вглубь украинской территории и готавала только по прифронтовым городам реактивной артиллерией, а также зенитными комплексами С-300 (этих переработанных из ПВО ракет в России остается еще очень много). Среди последних крупных ракетных обстрелов были атаки на Харьков и Запорожье . Впрочем, даже эти примеры доказывают, что интенсивность обстрелов существенно снизилась.

В течение недели противник выпустил 17 ракет и применил 50 БПЛА по территории Украины. Из них 24% ракет и 64% БПЛА были уничтожены. Всего в течение недели подразделениями ПВО уничтожено 53 воздушных целей,

– констатировал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

Де-факто, обстрел 15 ноября – это паническая агония. Россия стремительно уничтожает свой ракетный арсенал, ту часть, которая считалась неприкосновенным запасом . Сейчас ценные ракеты отдаются на растерзание украинскому ПВО лишь для того, чтобы утолить боль от поражения и бегства из Херсона, а также – игрой мышцами на Саммите G20 (точнее – G19 + Украина).

Нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины страна-террорист использовала около 80 процентов своих современных ракет,

– подчеркнул представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в комментарии The Economist.

На самом деле, это банальные "понты" и отнюдь не демонстрация силы. А еще – цинизм высшей степени. Россия на весь мир объявляет, что хочет переговоров, но в то же время по-варварски гонит по гражданским.

Российские ракеты убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине прямо сейчас. Это то, что Россия должна сказать о мирных переговорах. Прекратите предлагать Украине принимать российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов.

– призвал глава МИД Дмитрий Кулеба после обстрелов 15 ноября.

Обратите внимание! Кулеба 15 ноября сам оказался под обстрелами в Киеве – вместе с коллегой из Нидерландов Глава Вопке Хустрой. Глава МИД Королевства Нидерландов во вторник прибыл в столицу Украины и вынужден был спасаться от российских ракет в укрытии. Там он заявил, что на массированные ракетные удары может быть только один ответ — продолжать поддерживать Украину, а ракетные обстрелы назвал большой мотивацией, чтобы стоять бок о бок вместе с Украиной.

Россияне по этому конечно же радуются, однако забывают, что деньги на восстановление Украины возьмут не только из 300 миллиардов арестованных активов, но и из их собственных карманов. Репарации – дело коллективное.

Какова была цель массированных обстрелов

Российскую версию ответа на этот вопрос озвучил Путин еще на пресс-конференции 31 октября, когда его спросили, был ли ракетный массированный обстрел украинской гражданской инфраструктуры местью за атаку на остатки российского Черноморского флота в Севастополе.

Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать, – заявил Путин и признал свое военное преступление.

До этого Россия объясняла обстрелы необходимостью возмездия за разрушенный Керченский мост. Украинская разведка тогда же это утверждение опровергла и доказала, что атака готовилась раньше.

Задача максимум для России – создание гуманитарной катастрофы в Украине, говорится о российской мантре "Украина замерзнет". Массированные атаки на гражданские объекты критической инфраструктуры начались задолго до взрыва на Керченском мосту. Вспомните только сентябрьские атаки на подстанции Харьковщины, которые на несколько часов оставили без света сотни тысяч украинцев. Тогда этот варварский ход был одобрен в России, поэтому Путин решил масштабировать его.

Несмотря на то, что российские ракеты нанесли большие проблемы, уничтожить украинскую энергосистему они не смогли . Даже при постоянных ударах и уничтожении объектов критической инфраструктуры это сделать невозможно, ведь значительную долю генерации в стране обеспечивают АЭС, а прямые удары по ним станут причиной эскалации уже со стороны НАТО. А это приведет к немедленному уничтожению российской армии и режиму Путина.

Справочно! Чтобы иметь веские военные результаты – требуется гораздо больше ракет. Здесь указателем должна быть совместная операция США и союзников против режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году. Тогда только через месяц союзники применили втрое больше ракет, чем Россия за все время вторжения.



Путин такого позволить себе не может, хоть и выбросил не "перевооружение" триллионы рублей. Эти деньги были конвертированы в имения на Лазурном побережье и "домики для утят", а потому России пора подумать о расконсервации "катюша" и другого оружия времен Второй мировой.

Таким образом, значительная роль в "задании-максимум" отводится работе внутри России. эти атаки фактически успокоение электората и отвлечение от серии поражений оккупационных войск в Украине. на Харьковщине, на Донбассе, в Херсоне и т.д. Ракетные атаки призваны создать у россиян иллюзию, что "спецоперация" идет по плану, а "спецоператор" Путин - вроде бы все контролирует. На самом деле это не так: ракетные удары России могут убивать и уничтожать, но даже математически не способны принести стратегический успех. Это не могут не понимать штабисты кафиров.

Как и чем Украина будет закрывать небо от российских ракет

Ракетный геноцид имел задачу-минимум для России. "выбивание" украинских ПВО. Несмотря на то, что Конашенков "уничтожил" украинские силы ПВО еще в феврале, а затем повторял "экзекуцию" чуть ли не еженедельно, украинские защитники неба не только сохранили свой потенциал, но и усилили его. Сейчас украинские ПВО имеют большой опыт, благодаря чему стали лучшими в мире. Проценты пораженных целей за время вторжения – более 80% уничтоженных "мопедов" и более половины уничтоженных российских ракет. говорят сами за себя.

Мы воюем в других условиях войны: в условиях смены обстановки, в условиях смены позиций, скрытых позиций и так далее. Оно так не получится: взять и развернуть целую заряжающую машину. Процессы идут быстро. Ракеты выпустили – и все, они летят. У нас ведь не один комплекс стоит: это мобильные огневые группы, работает авиация, работают зенитные ракетные войска, работают ПЗРК, ПВО сухопутных войск. Это все работает в комплексе как единая система,

– подчеркнул спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

После провала плана уничтожения украинских ПВО россияне сменили стратегию и решили давить массой. У Украины нет такого варианта, как не сбивать российские ракеты или БПЛА, ведь все они представляют угрозу для людей, поэтому враг применяет тактику истощения. Так же было в годы Второй мировой, когда несчастных солдат гнали в лобовые атаки, чтобы они ценой собственных жизней заставили немцев тратить ценные патроны и снаряды, именно так россияне ныне уничтожают снаряды. собой.

В небе ситуация повторяется, речь об украинских ракетах, прежде всего – старые комплексы С-300. Они с советских времен были основой ПВО, но у Украины, в отличие от россиян, их количество ограничено.

Полный провал

План по истощению украинского ПВО имеет целью не только открытие украинского неба для российских ракет и иранских "мопедов", но и для авиации. Сейчас Россия не может активно применять штурмовую авиацию над территорией Украины, каждый раз, когда это происходит, оккупанты несут большие потери, а без прикрытия самолетами Россия не может ни наступать, ни эффективно обороняться.

Этот план имел некоторые шансы на успех, если бы не помощь Запада. Здесь Россия сама себя переиграла: кадры страшных разрушений украинских городов, жертвы и перспектива гуманитарной катастрофы сняли табу на поставку западных образцов ПВО для Украины.

Сегодня украинское небо уже защищают немецкие IRIS-T, стали на боевое дежурство американо-норвежские NASAMS, работают надежные ЗРК Hawk, Aspide, а также другие западные образцы ПВО. Более того, Запад, понимая ограниченность собственных ресурсов, начал наверстывать упущенное время и восстанавливать собственные мощности по производству как систем ПВО, так и боеприпасов к ним.

Фактически можем констатировать, что Украина переходит от устаревших советских образцов ПВО на современные западные, так же как летом перешла от советской артиллерии на артиллерию НАТО. Этот переход стал причиной перелома в войне и изменил ее ход. В настоящее время модернизация украинских ПВО должна закрыть небо для врага. А дальше придет время и для ВВС.

Ну а что Россия?

Россия сейчас в сложных условиях – ее ракетный потенциал исчерпывается. Все российские ракеты уже давно сосчитаны украинскими разведчиками. Более того, Россия перешла к использованию так называемых "неприкосновенных запасов".

Очевидно, что противник не может себе позволить наносить массированные ракетные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит этого вооружения. Это касается и "Искандеров", и ракет Х-555, Х-101, а также "Калибров". Особенно "Калибры" в октябре применили не так много, буквально к 15 "Калибрам" было применено в течение октября, поэтому очевидно, что имеют дефицит с этими ракетами,

– заверил Юрий Игнат.

Изготавливать новые ракеты Россия пока не может вообще, или делает это медленно и в недостаточном количестве. Санкции лишили оккупантов доступа к технологиям и материалам. Новые ракеты собираются фактически в кустарных условиях путем "каннибализма" или использования параллельного импорта и адаптации электроники из бытовых приборов. Минусы такого подхода очевидны, поэтому такие ракеты все чаще будут взрываться задолго до официального пункта назначения. По сути, это мы уже видим на примере автобомбировки Белгорода и других российских городов.

Важно Как Россия планирует использовать "убийственный коктейль" из иранских ракет и дронов

Большие надежды Россия на Иран – с его БПЛА и баллистическими ракетами. И если проблему "шахидов" Украина сумела решить через несколько недель, то ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут стать значительно большей угрозой. Украинская ПВО пока не может эффективно противодействовать баллистическим ракетам . они имеют высокую скорость и представляют собой очень трудную цель для перехвата. Также проблемой остаются российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Их носители – самолеты МиГ-31К – сейчас размещены, в частности, в Беларуси.

Хорошие новости – у россиян очень мало "Калибров", "Искандеров" и еще меньше "Кинжалов" (всего было изготовлено около 40), иранские ракеты до сих пор в Иране, причем, у Тегерана могут возникнуть проблемы с их производством , а если верить Арестовичу, то и с дипломатией. Так же, как и с новыми партиями "шахидов". Оказалось, что, несмотря на простую конструкцию и дешевые запчасти, Иран не может наладить массовое производство этих БПЛА, что бы удовлетворяло панический спрос.

Украинский ответ

За время вторжения Украина поменялась. Сейчас именно мы обладаем инициативой, а потому не будем молчаливо созерцать действия врага. Не будем поучать и сейчас после того, как Россия выпустила по Украине остатки своего ракетного арсенала.

Украина нанесла мощный удар по российскому Черноморскому флоту. После уничтожения флагмана ракетного крейсера "Москва", бегства россиян с острова Змеиный и эффектной атаки дронов в Севастопольской бухте, носители крылатых ракет "Калибр" все меньше выходят в море, а значительная часть кораблей вообще была эвакуирована из Севастополя. Сейчас Россия не может чувствовать себя безнаказанной – Черное море становится для оккупантов морем смерти .

Так же и с другими угрозами. Украина пока не может наносить удары по аэродромам в районе Каспийского моря именно там фиксируется значительное количество пусков ракет, впрочем вполне может прицельно бить по ракетным базам и аэродромам в Беларуси или по целям на украинско-российской границе, той же Курщине или Белгородщине или во временно оккупированном Крыму.

Собственно, это и есть самый эффективный способ противодействия баллистическим ракетам. В самой России это также хорошо понимают, поэтому должны понимать и последствия своих решений. Также должны отдавать себе отчет, что после очередной "ракетной эскалации" у союзников могут исчезнуть табу на поставку систем дальнего действия Patriot или ракет ATACMS. Последние в Украине уже заждались. Правда, и сами не сидели без дела. в отличие от российского ВПК, украинские специалисты и эффективны, и мастерские, а значит, работа над украинскими "гостинцами" для оккупантов продолжается.

Это не означает, что Россия откажется от тактики ракетного террора, просто времени на подготовку будет тратить больше, каждый раз эффект будет меньше, а цена, которую заплатит оккупант, будет расти. Также важно понимать, что Россия этими обстрелами ничего не меняет на фронте. Там она безнадежно проигрывает и не имеет никаких аргументов против ВСУ.

Готовит ли Россия новые массированные ракетные обстрелы Украины – смотрите видео: