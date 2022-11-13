О чем сговорились Россия с Ираном
Похоже, главная задача дронов-камикадзе и баллистических ракет от Ирана – это действительно сэкономить Кремлю ресурсы для продолжения производства крылатых ракет морского или воздушного базирования. Ведь что касается ударных характеристик этих изделий иранского производства, там уже начинаются свои нюансы.
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Да, иранцы якобы собираются поставлять россиянам новые "летающие" мопеды, типов Arash-1 и Arash-2. Но они в целом похожи на "Шахеды", поэтому и будут сбивать их так же.
Из сообщений СБУ и ГУР Минобороны Украины следует, что Россия получит от Ирана все-таки ракеты типов Fateh-110 и Zolfaghar с дальностью стрельбы 300 километров и 700 километров соответственно.
Сильная сторона этих ракет – иранские конструкторы "скрестили" систему управления от Р-17 и зенитной С-75. Слабая сторона иранских баллистических ракет – даже с "ноу-хау" относительно системы управления их надежность остается крайне низкой, на уровне рашистской Х-22.
Куда будут лететь иранские ракеты
Иллюстрация. Наиболее массовый известный случай массированного применения иранских баллистических ракет – это удар по базе ВВС США "Айн-аль-Асад" в Ираке, в январе 2020 года, который произошел как месть за ликвидацию генерала Сулеймани.
Тогда иранцы выпустили 15 ракет, из которых до цели долетело лишь 10 ракет, а взорвалось всего 5. И это при том, что американцам там нечем было сбивать эти иранские баллистические ракеты. А круговое вероятное отклонение было явно больше 500 метров.
С такой "точностью" попадания наиболее вероятно, что рашисты будут бить иранскими баллистическими ракетами именно по большим городам. Для прикрытия которых достаточно и западных комплексов типов IRIS-T SLM и SAMP/T, имеющих опцию борьбы с баллистическими целями.
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Соответственно, поставки баллистических ракет из Ирана (какие бы они ни были несовершенные) помогут России в чем-то сэкономить ресурсы и сосредоточиться на восстановлении именно запаса крылатых ракет. Потому что во время недавних обстрелов Киева россияне вынуждены были пустить в ход даже Х-101, изготовленные уже во втором квартале 2022 года. Уже из "неприкасаемого запаса", очевидно.
Кровавый бартер
Что могла выменять Россия на поставки из Ирана дронов и ракет? Обычно комментаторы говорят о глобальных вещах в стиле "помощи в ядерной программе". Но ведь цена вопроса может оказаться более прозаической. Похоже, РФ в обмен на "летающие мопеды" и ракеты выменяла в Иране свое геополитическое отступление с Кавказа и Каспийского региона.
Потому последний год роль "защитника" Армении в конфликте с Азербайджаном вдруг начал исполнять именно Иран со своим КСИРом, а не Россия со своим "вялым" ОДКБ, как это было до сих пор.
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В Каспийском регионе есть проблема, что тамошние государства до сих пор не провели делимитацию шельфа Каспийского моря. С лета 2021 года Россия вела там дело с привычной позиции силы и даже сформировала для этого при Каспийской флотилии бригаду морской пехоты. Но вот незадача – эта бригада морской пехоты рашистов из Каспия самоутилизировалась во время осады Мариуполя в апреле – мае 2022 года. И теперь у Кремля своих "мышц" в регионе Каспийского моря нет.
Обмен на ядерные технологии скорее всего пойдет тогда, когда положение Кремля станет еще более отчаянным и армии РФ резко понадобятся Т-72S "Шилдан", производившиеся в иранском Доруде по российской лицензии, и другая бронетехника, которая может понадобиться рашистам для ведения войны против Украины. Такие дела.
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