О чем сговорились Россия с Ираном

Похоже, главная задача дронов-камикадзе и баллистических ракет от Ирана – это действительно сэкономить Кремлю ресурсы для продолжения производства крылатых ракет морского или воздушного базирования. Ведь что касается ударных характеристик этих изделий иранского производства, там уже начинаются свои нюансы.

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Например, заводы в самом Иране, а также в Сирии и Таджикистане способны "выжать" всего 150 дронов всех типов за месяц. И это при том, что наша ПВО за последние два месяца сбила примерно 300 летающих "мопедов". Поэтому похоже, что когда рашисты планируют новые удары по Украине, то они всегда вынуждены делать поправку на то, что минимум 80% дронов-камикадзе будут сбиты по пути к цели.

Да, иранцы якобы собираются поставлять россиянам новые "летающие" мопеды, типов Arash-1 и Arash-2. Но они в целом похожи на "Шахеды", поэтому и будут сбивать их так же.

Из сообщений СБУ и ГУР Минобороны Украины следует, что Россия получит от Ирана все-таки ракеты типов Fateh-110 и Zolfaghar с дальностью стрельбы 300 километров и 700 километров соответственно.

Сильная сторона этих ракет – иранские конструкторы "скрестили" систему управления от Р-17 и зенитной С-75. Слабая сторона иранских баллистических ракет – даже с "ноу-хау" относительно системы управления их надежность остается крайне низкой, на уровне рашистской Х-22.

Куда будут лететь иранские ракеты

Иллюстрация. Наиболее массовый известный случай массированного применения иранских баллистических ракет – это удар по базе ВВС США "Айн-аль-Асад" в Ираке, в январе 2020 года, который произошел как месть за ликвидацию генерала Сулеймани.

Тогда иранцы выпустили 15 ракет, из которых до цели долетело лишь 10 ракет, а взорвалось всего 5. И это при том, что американцам там нечем было сбивать эти иранские баллистические ракеты. А круговое вероятное отклонение было явно больше 500 метров.

С такой "точностью" попадания наиболее вероятно, что рашисты будут бить иранскими баллистическими ракетами именно по большим городам. Для прикрытия которых достаточно и западных комплексов типов IRIS-T SLM и SAMP/T, имеющих опцию борьбы с баллистическими целями.

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Почему Россия попросила у Ирана баллистические ракеты? Возможно, для кого-то это прозвучит невероятно, но дело в том, что именно баллистические ракеты в производстве на порядок сложнее крылатых дозвуковых ракет. Да, я знаю, что Forbes пишет ценник на Х-101 аж в 13 миллионов долларов, на "Калибр" – аж на 6,5 миллионов долларов и всего 3 миллиона на "Искандер". Но здесь структура реальности обратно пропорциональна, и дороже всего обойдется именно баллистический "Искандер" – примерно 2 миллиона. А ценник на дозвуковые крылатые Х-101 и "Калибр" будет колебаться на уровне 1 – 1,5 миллиона.

Соответственно, поставки баллистических ракет из Ирана (какие бы они ни были несовершенные) помогут России в чем-то сэкономить ресурсы и сосредоточиться на восстановлении именно запаса крылатых ракет. Потому что во время недавних обстрелов Киева россияне вынуждены были пустить в ход даже Х-101, изготовленные уже во втором квартале 2022 года. Уже из "неприкасаемого запаса", очевидно.

Кровавый бартер

Что могла выменять Россия на поставки из Ирана дронов и ракет? Обычно комментаторы говорят о глобальных вещах в стиле "помощи в ядерной программе". Но ведь цена вопроса может оказаться более прозаической. Похоже, РФ в обмен на "летающие мопеды" и ракеты выменяла в Иране свое геополитическое отступление с Кавказа и Каспийского региона.

Потому последний год роль "защитника" Армении в конфликте с Азербайджаном вдруг начал исполнять именно Иран со своим КСИРом, а не Россия со своим "вялым" ОДКБ, как это было до сих пор.

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В Каспийском регионе есть проблема, что тамошние государства до сих пор не провели делимитацию шельфа Каспийского моря. С лета 2021 года Россия вела там дело с привычной позиции силы и даже сформировала для этого при Каспийской флотилии бригаду морской пехоты. Но вот незадача – эта бригада морской пехоты рашистов из Каспия самоутилизировалась во время осады Мариуполя в апреле – мае 2022 года. И теперь у Кремля своих "мышц" в регионе Каспийского моря нет.

Обмен на ядерные технологии скорее всего пойдет тогда, когда положение Кремля станет еще более отчаянным и армии РФ резко понадобятся Т-72S "Шилдан", производившиеся в иранском Доруде по российской лицензии, и другая бронетехника, которая может понадобиться рашистам для ведения войны против Украины. Такие дела.

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