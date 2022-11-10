Единичные атаки не несут большого вреда, поэтому враг может наращивать потенциал для массированных атак. Такое предположение в эфире телемарафона высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Затишье перед бурей: в Воздушных силах не исключают накопления оккупантами дронов

Спикер утверждает, что враги могут накапливать запасы беспилотников, чтобы впоследствии повторить массированные атаки. Дело в том, что бить многими дронами для них выгоднее.

Оккупанты видят, что эффект от единичных ударов незначителен. Когда они выпускают небольшое количество Shahed-136, их гораздо легче сбить.

Бывает, что ВСУ удается обезвредить до 100% выпущенных беспилотников, когда их немного, говорит Юрий Игнат. Зато массированные обстрелы, которые были в октябре, нанесли значительный ущерб украинской энергосистеме.

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ВСУ также пользуются дронами-камикадзе

В Воздушных силах рассказали, что Вооруженные силы Украины используют беспилотники, похожие на иранские. Западные партнеры передали Украине дроны-камикадзе.

Спикер командования Воздушных сил объясняет, что по состоянию на сегодняшний день беспилотники являются обычным фактором в военных конфликтах. Их особенностью является то, что они должны уничтожить цель.

В ближайшее время для ВСУ должны доставить новенькие беспилотники Switchblade 600. Юрий Игнат выразил надежду, что эти дроны очень хорошо зарекомендуют себя в боевых действиях в Украине.

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