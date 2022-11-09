Бойцы Путина ночью ударили по Днепру дронами-камикадзе. Четверо человек получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА.
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Пострадавшие в результате российской атаки в тяжелом состоянии в больнице
Валентин Резниченко отметил, что нашей ПВО удалось уничтожить сразу 5 вражеских беспилотников. Однако, к сожалению, есть и попадание дронов-камикадзе.
Оккупанты попали в логистическое предприятие, в результате пострадали четверо работников.
Четверо раненых из-за ударов россиян по Днепру… Все в больнице. Трое тяжелых,
– подчеркнул глава ОВА.
В результате вражеской атаки вспыхнул сильный пожар. Горели более 3 000 квадратных метров. Разрушены склады предприятия. Спасатели уже потушили пламя.
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Оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе / Фото с телеграма Валентина Резниченко
В результате российской атаки в Днепре вспыхнул пожар / Фото с телеграма Валентина Резниченко
Разрушены склады предприятия / Фото с телеграма Валентина Резниченко
Оккупанты обстреляли из РСЗО и артиллерии еще две общины
По Никопольскому району россияне били "Градами" и тяжелой артиллерией. По словам Резниченко, пострадали две общины – Мировская и Марганецкая.
К счастью, люди уцелели. В Марганецкой общине повреждены частные дома и предприятие.
Российское войско выпустило по Украине более 400 дронов
7 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии 24 каналу отметил, что оккупанты уже выпустили по Украине более 400 беспилотников.
В целом наши воины уничтожили примерно 85% иранских дронов, которыми враг атаковал украинскую землю. "День на день не приходится, но общая цифра такая. Что касается количества, то речь идет о 320 – 330 единицах", – подытожил Игнат.
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