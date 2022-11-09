Бійці Путіна вночі ударили по Дніпропетровській області дронами-камікадзе. Четверо людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.
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Постраждалі внаслідок російської атаки у важкому стані в лікарні
Валентин Резніченко зазначив, що наші ППО вдалося знищити одразу 5 ворожих безпілотників. Однак, на жаль, є і влучання дронів-камікадзе.
Окупанти поцілили у логістичне підприємство, внаслідок цього постраждали четверо працівників.
Четверо поранених через удари росіян по Дніпру… Усі у лікарні. Троє важкі,
– наголосив очільник ОВА.
Внаслідок ворожої атаки спалахнула сильна пожежа. Горіли понад 3 000 квадратних метрів. Зруйновано склади підприємства. Рятувальники вже загасили полум'я.
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Окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе / Фото з телеграму Валентина Резніченка
Внаслідок російської атаки у Дніпрі спалахнула пожежа / Фото з телеграму Валентина Резніченка
Зруйновано склади підприємства / Фото з телеграму Валентина Резніченка
Окупанти обстріляли з РСЗВ та артилерії ще дві громади
По Нікопольському району росіяни били "Градами" та важкою артилерією. За словами Резніченка, постраждали дві громади – Мирівська та Марганецька.
На щастя, люди вціліли. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та підприємство.
Російське військо випустило по Україні понад 400 дронів
7 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі 24 каналу зазначив, що окупанти вже випустили по Україні понад 400 безпілотників.
Загалом наші воїни знищили приблизно 85 % іранських дронів, якими ворог атакував українську землю. "День на день не випадає, але загальна цифра така. Щодо кількості, то мовиться про 320 – 330 одиниць", – підсумував Ігнат.
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