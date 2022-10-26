Уламки ворожої ракети влучили в АЗС, внаслідок чого близько 21:30 там пролунав вибух. Вагітна жінка згоріла в авто, що стояло поруч, а її чоловік потрапив у лікарню.

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Що відомо про загиблу

Інна Оданець, якій було 25 років, здобула освіту за спеціальністю документознавця та працювала в дитячому розважальному центрі. У неї був коханий чоловік, разом з яким вони з нетерпінням чекали на народження малюка. Однак ракета, випущена росіянами, усе це зруйнувала.

Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають,

– написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

В загиблої залишились мама, бабуся, чоловік та сестра, для яких її загибель стала великою втратою. Як зазначила подруга Інни Анастасія, її близькі не можуть повірити у цю трагедію. "Так не мало бути, це біль на все життя", – сказала вона.

Чоловік Інни Максим внаслідок влучання ракети з важкими пораненнями зараз перебуває у лікарні. Ви можете допомогти йому за реквізитами:

4966 8046 0806 4852 Оданець Наталія Іванівна (мама Інни),

5375 4114 1570 1635 Шлигіна Марина Геннадіївна (мама Максима).

В Офісі Президента відреагували на обстріл

На вечірню атаку Дніпра відреагував і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Окупантів, які вбивають цивільних, він назвав боягузами та військовими невдахами. Адже не маючи перемог на фронті вони тероризують мирне населення. Інші ж росіяни у соцмережах закликають "спалювати" українців.

Відповідальність за це буде максимально жорсткою,

– зазначив Єрмак.

Також відреагував й президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що українці щодня борються саме з терористами, відплата яким буде справедливою та неминучою.

Що відомо про атаку Дніпра

Ввечері 25 жовтня у місті оголосили про повітряну тривогу. Після цього близько 21:15 пролунали вибухи, про які, зокрема, повідомив мер міста Борис Філатов. А заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що зайнялася автозаправна станція БРСМ.

Пожежу, що здійнялася на АЗС, локалізували за пів години.

На жаль, загиблих було двоє. Окрім Інни Оданець загинула цивільна людина, яка на момент вибуху перебувала на автомийці, що поруч з АЗС.

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