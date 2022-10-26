Як зазначають у Дніпропетровській ОВА, для мешканців міста це були трагічні пів доби. Валентин Резніченко поділився новими деталями ракетного обстрілу, який забрав життя мирних українців.

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Ворог убив двох людей

За словами Резніченка, ракета, яка прилетіла у Дніпро, забрала життя двох мешканців міста. Згідно з уточненою інформацією, поранень зазнали ще четверо. Мовиться про двох жінок і двох чоловіків. Усіх їх ушпиталили. Відомо, що троє – у важкому стані.