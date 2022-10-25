Про "приліт" повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Однак просив зачекати на офіційної інформації від ОВА.

До речі Кількість та точність ракетних обстрілів ближче до зими буде підвищуватись, – військовий експерт

Схоже, знову "приліт",

– написав Філатов.

Горить АЗС

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що зайнялася автозаправна станція БРСМ. За його словами, окупанти запустили ракети по Дніпру, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація пожежі.

Зауважимо, про звуки вибухів у Дніпрі повідомили о 21:15. Перед тим в регіоні та сусідніх областях оголосили повітряну тривогу.

Є загиблі та поранені

Згодом Філатов повідомив, що, на жаль, загинули мінімум двоє цивільних. Одна людина перебувала в автомобілі, інша – на автомийці, що поруч з АЗС.

Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна – в автомобілі, одна – на автомийці,

– написав мер Дніпра.

Тимошенко також підтвердив, що двоє людей загинули. Ще двох, за його словами, вдалось врятувати. Станом на 22:15 пожежу локалізовано на площі 300 квадратних метрів.

"Приліт" прокоментував і глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він розповів, що ворог поцілив в один з районів Дніпра. Відтак росіяни вбили у місті двох людей, ще трьох – поранили. Усі деталі з’ясовують.

До слова, Тимошенко також оприлюднив відео, на якому видно масштаби займання.

Пожежа на АЗС в Дніпрі: відео

Обстріли Дніпропетровщини

Росіяни фактично щоночі обстрілюють Дніпропетровську область. Наприклад, вночі 25 жовтня атакували Нікопольський район – били "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Під ворожий вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Попередньо, люди не постраждали. Однак були пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.

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