Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що росіяни під час масованого удару по Києву 10 жовтня промахнулись, бо намагались поцілити у СБУ.

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Росія пристрілювалась

Жданов розповів, що Росія пристрілювалась, завдаючи ударів по енергосистемі України. Ворог пристрілює ці місця і чим ближче до зими, тим обстріли будуть сильніші. По цих об'єктах Росія б'є високоточною зброєю.

Тобто, крилатими ракетами. Це або "Калібри", або Х-101, або Х-555,

– зазначив військовий експерт.

Жданов про те, що кількість і точність ракетних обстрілів ближче до зими буде підвищуватись: дивіться відео

Запаси російських ракет

Він продовжив, що є версія, що запаси ракет, зокрема Х-101, у Росії закінчуються. Зокрема, деякі з них виготовлені в 2022 році. Тобто, вони виготовляють ракети й одразу ж з конвеєра використовують їх.

"Очевидно, виробництво все ж працює. Вони досягли імпортозаміщення в цьому сенсі. Ракета в них замкнутого циклу виробництва, вони її виробляють і кидають в нас", – зауважив Жданов.

За його словами, цікаве питання, де вони беруть деталі. Цілком імовірно, що вони обходять санкції за допомогою того ж Ірану або інших країн Азії. "Сірі схеми" щодо постачання мікросхем і чипів працюють.

Ракетні обстріли будуть до кінця війни. Така методика ведення війни Росією,

– наголосив військовий експерт.

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