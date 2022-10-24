Росіяни зробили дві спроби прорвати державний кордон на півночі області. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко.

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Кореспондентка зазначила, що минула доба на Харківщині минула відносно спокійно.

У Харкові ніч пройшла спокійно й у Харківській області без поранених за добу. Також у місті не було повітряної тривоги протягом майже доби – остання відлунала 23 жовтня десь о пів на другу ночі. Це справді дивно: не чути цього і не реагувати на повідомлення у телефоні. Сподіваюсь, не наврочу, тому що рідко таке буває на Харківщині,

– пояснила Черненко.

За її словами, у зоні 20 – 25 кілометрів від кордону з Росією ситуація інша.

"Це територія, яку постійно обстрілюють окупанти. Деокуповані території справді потерпають від обстрілів фактично щодоби. Наразі обговорюється тема Вовчанська, тому що росіяни готують підґрунтя для провокації, щоб звинуватити наші ЗСУ", – додала журналістка.

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Вона вказала, що якщо ж для Харкова ситуація спокійна, то для прикордоння ситуація такою не була.

"Росіяни намагалися штурмувати одразу на кількох ділянках прикордоння – зокрема в селах Чугунівка та Землянки. Тут пробували штурмувати, але ЗСУ відбили ці спроби й росіяни відступили на свої позиції з втратами", – резюмувала кореспондентка.

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