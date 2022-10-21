Внаслідок цинічної атаки росіян є поранені та постраждалі. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Що відомо про поранених на Харківщині

Серед цих 6 поранених – 4 жінок та 2 чоловіків. Всі вони госпіталізовані у стані середньої важкості. Медики говорять, що загрози їхньому життю немає,

– повідомила кореспондентка.

Крім того, неспокійно було й у Харківській області. Відомо про 4 госпіталізованих цивільних українців, які отримали поранення внаслідок ракетних обстрілів ворога:

Куп'янськ – 55-річний чоловік, який звернувся до лікарів через поранення, що отримав напередодні;

Куп'янський район – 56-річний чоловік та 58-річна жінка;

Богодухівський район – чоловік 38 років.

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Статистика втрат у регіоні

Станом на 21 жовтня, без урахування сьогоднішніх поранених, на Харківщині є 2 500 поранених та 1 500 загиблих цивільних мешканців, серед яких 76 дітей.

До того ж в регіоні продовжують здійснювати ексгумацію тіл. Наразі відомо про ексгумацію 500 тіл. Однак у поліції заявляють, що кількість зростатиме, бо щодня стає відомо про нові стихійні поховання.

Окрім жорстоких вбивств мирних людей, окупанти також руйнують житлову інфраструктуру. Загалом по області є близько 11 тисяч підтверджених фактів руйнувань саме цивільної інфраструктури.

Тільки по Харкову цифри такі: більше ніж 4 тисячі багатоповерхівок зруйновано чи пошкоджено, приватних будинків – понад 2700,

– зазначила кореспондентка.

На жаль, кількість руйнувань тільки зростатиме, адже росіяни й далі продовжують гатити по мирних українських містах.

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Росіяни зранку двічі обстрілювали Харків

Після 10 ранку окупанти знову обстріляли місто ракетами. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар завдали також по Київському району. Попередньо відомо, що поранених внаслідок другої атаки ворога немає.

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