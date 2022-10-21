Вранці у Запоріжжі пролунали шість вибухів. За інформацією ОВА, ворожий снаряд влучив на територію освітнього закладу. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.

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Що відомо про постраждалих

Внаслідок обстрілу четверо працівників патрульної поліції отримали осколкові поранення. Їх госпіталізовали до медичних закладів міста. Загиблих внаслідок ракетних ударів немає. Травмовано одного цивільного.

В Запорізькій ОВА зазначили, що російські найманці намагаються наносити ракетні удари по інфраструктурі міста в такі години, щоб спричинити якомога більше жертв.

Яких руйнувань зазнала інфраструктура

У п’ятиповерхівці було пошкоджено газову трубу, сталося загоряння. Після ракетного удару на території Запоріжжя можуть залишитися частини небезпечних боєприпасів.

Правоохоронці закликають містян не наближатися до підозрілих предметів, а у разі їх виявлення невідкладно інформувати екстрені служби.

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